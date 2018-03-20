24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تاونات.. أزمة أدبية خانقة فهل من منقذ؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
- مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية
- إريكسون يساند المغرب
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (144)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (124)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (85)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (75)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ابن الكلب" يثير غضبا أمريكيا إسرائيليا على عباس
انتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بعدما وصف السفير الأمريكي لإسرائيل بأنه "ابن كلب" و"مستوطن".
ووصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تصاحي هنيجبي التصريح بأنه "مثير" و"غير مبرر".
وكتب هنيجبي، على تويتر، :"المفاوضات، وليس الشتائم أو الكراهية، هما الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة"، وذلك بعد يوم من تأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن هذا التصريح معاد للسامية.
يأتي هذا في مرحلة تشهد فيها العلاقات الأمريكية الفلسطينية حالة من التراجع، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
وقال عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية الليلة الماضية إن فريدمان يقول إن المستوطنات شرعية وأن الإسرائيليين "يبنون في أرضهم ... ابن الكلب ... هو مستوطن وعائلته مستوطنة".
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الصدمة من الحقيقة تسببت في فقدان القادة الفلسطينيين صوابهم بعد أن توقفت الإدارة الأمريكية عن تدليلهم".