"ابن الكلب" يثير غضبا أمريكيا إسرائيليا على عباس

هسبريس - متابعة

انتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بعدما وصف السفير الأمريكي لإسرائيل بأنه "ابن كلب" و"مستوطن".

ووصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تصاحي هنيجبي التصريح بأنه "مثير" و"غير مبرر".

وكتب هنيجبي، على تويتر، :"المفاوضات، وليس الشتائم أو الكراهية، هما الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة"، وذلك بعد يوم من تأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن هذا التصريح معاد للسامية.

يأتي هذا في مرحلة تشهد فيها العلاقات الأمريكية الفلسطينية حالة من التراجع، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.

وقال عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية الليلة الماضية إن فريدمان يقول إن المستوطنات شرعية وأن الإسرائيليين "يبنون في أرضهم ... ابن الكلب ... هو مستوطن وعائلته مستوطنة".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الصدمة من الحقيقة تسببت في فقدان القادة الفلسطينيين صوابهم بعد أن توقفت الإدارة الأمريكية عن تدليلهم".