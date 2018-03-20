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الرئيسية | خارج الحدود | "ابن الكلب" يثير غضبا أمريكيا إسرائيليا على عباس

"ابن الكلب" يثير غضبا أمريكيا إسرائيليا على عباس

"ابن الكلب" يثير غضبا أمريكيا إسرائيليا على عباس
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 12:50

انتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بعدما وصف السفير الأمريكي لإسرائيل بأنه "ابن كلب" و"مستوطن".

ووصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تصاحي هنيجبي التصريح بأنه "مثير" و"غير مبرر".

وكتب هنيجبي، على تويتر، :"المفاوضات، وليس الشتائم أو الكراهية، هما الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة"، وذلك بعد يوم من تأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن هذا التصريح معاد للسامية.

يأتي هذا في مرحلة تشهد فيها العلاقات الأمريكية الفلسطينية حالة من التراجع، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.

وقال عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية الليلة الماضية إن فريدمان يقول إن المستوطنات شرعية وأن الإسرائيليين "يبنون في أرضهم ... ابن الكلب ... هو مستوطن وعائلته مستوطنة".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الصدمة من الحقيقة تسببت في فقدان القادة الفلسطينيين صوابهم بعد أن توقفت الإدارة الأمريكية عن تدليلهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - aziz bizanti الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:01
لن يتغير حال الأمة العربية و الإسلامية ، إلا بالرجوع إلى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم ، ما عدا ذللك سوف نبقى عبيدا لأمريكا و إسرائيل.
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2 - ابو صفوان الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:03
ابن كلب وقاضي حاجة ،الكية كيتكم لي بعتو فلسطين
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33
3 - مغربية الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:30
عباس من الممثلين الكبار في التاريخ لو كان ضد اسرائيل فلن تتركه يعيش الى الان كان قضت عليه مثل ما عملت لياسر عرفات..لماذا اسرائيل تقتل اي شخص تشك انه من حماس الذي تكن لها العداء الحقيقي ..لعلمكم الضفة الغربية لم يبقى منها سوى 6 مدن متفرقة تمثل 30% فقط من مساحة الضفة اخذت اسرائيل كل شيء والباقي سيهديه عباس لهم..منذ ان كنت صغيرة وانا اسمع مفاوضات صائب عريقات وذهب وعاد و و و.. كبرت ومازال صائب عريقات يفاوض واسرائيل تقضم الاراضي الفلسطينية ماذا حققو غير التمثيل على العالم.. وفوق هذا كل ما حاولو يتوافقو مع الفصائل التي تجاهد ضد اسرائيل يختلقون مشكلة ويتهمون حماس وغيرها من المجاهدين..
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7
4 - السحيمي أحمد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:55
قد اغضبهم انفعال محمود عباس الذي جرجروه في جميع المنتديات العامة والخاصة الدولية منها والرسمية منذ اتفاق اوصلو ولم يغضبهم قرار تراب ولا تصريح سفيره فريدمان ولم يغضبهم جرائم إسرائيل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود من الزمن ولا الاغتيالات التي طالت الكوادر الفلسطينية وأطفالها وشبابها ونسائها والسجون التي يقبع فيها خيرة الشعب ذنبهم انهم فلسطينيون
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3
5 - يوسف الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:56
كما يقال و يروج في الصحافة مؤخراً، هدا مشهد من مسرحية صفقة القرن. أظن أن الرئيس الفلسطيني متعمداهدا التصريح...
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