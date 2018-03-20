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تركيا تعتقل العشرات في مداهمات قبل "عيد النيروز"
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 19:50
ألقت الشرطة التركية القبض على 35 شخصا، اليوم الثلاثاء، في مداهمات تستهدف حزب العمال الكردستاني، في ضوء تخوفات أنقرة من استهداف الاحتفالات بعيد النيروز، غدا الأربعاء.
عطلة عيد النيرزو في تركيا تشهد مظاهرات مطالبة بمزيد من الحقوق للأقلية الكردية، وقالت وكالة الاناضول للأنباء إن من بين المحتجزين عشرة مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي، وصحفيا من مؤسسة إعلامية كردية.
جدير بالذكر أن عددا من كبار قادة حزب الشعوب محتجزون في تركيا، تتهمهم الحكومة بالتواصل مع متمردي حزب العمال الكردستاني، وهو ما يتشبثون بنفيه.