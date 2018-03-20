سقوط ضحايا في إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية

هسبريس - متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة أنه سقط عدد كبير من الضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن إدارة مدرسة "غريت مايلز" قررت إغلاق أبوابها إلى حين انتهاء التحقيقات.

ونشرت شرطة ماريلاند تغريدة أشارت فيها إلى أن هيئات إنفاذ القانون في مقاطعة "سانت ماري" توجهت للتحقيق في ملابسات إطلاق النار.