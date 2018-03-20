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كُتّاب وآراء
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سقوط ضحايا في إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:25
أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة أنه سقط عدد كبير من الضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند الأمريكية.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن إدارة مدرسة "غريت مايلز" قررت إغلاق أبوابها إلى حين انتهاء التحقيقات.
ونشرت شرطة ماريلاند تغريدة أشارت فيها إلى أن هيئات إنفاذ القانون في مقاطعة "سانت ماري" توجهت للتحقيق في ملابسات إطلاق النار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - عبدو من الرباط الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:30
طبعا إن كان الفاعل مسلم فهو عمل إرهابي أما إن كان مسيحي فهو مختل عقليا او يعاني اضطرابات نفسية
2 - مراد المغربي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:30
وكالعادة طبعا..ان كان مسلم فهو ارهاب و ان كان غير ذالك فهو مختل عقليا او مريض نفسيا
3 - ريف إي نو الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:33
لماذا عندما يكون الفاعل ذو أصول عربية أو إسلامية يقوم بقتل الأبرياء يسمى بالإرهاب ، لكن حين يكون الفاعل غربي يقوم بنفس الجرم يسمى مريض نفسي أو عقلي بالرغم أن الفعل إجرامي و ترهيبي ؟؟؟
والغريب أيضا أننا نحن كمسلمين عندما يقع نفس الشيئ فحتى نحن نتهم العرب بالإرهاب في حين الغربيين بالمرضى النفسيين و العقليين
والغريب أيضا أننا نحن كمسلمين عندما يقع نفس الشيئ فحتى نحن نتهم العرب بالإرهاب في حين الغربيين بالمرضى النفسيين و العقليين
4 - khald الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:36
ان كان منفد الهجوم عربي فستلفق له تهمة داعشي ارهابي. وان كان امريكي فهو مختل عقلي طبعا
5 - Sam الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:38
إذا كان الفاعل :
مواطن امريكي...مختل عقليا !!!
امريكي ذو اصول عربية اسلامي....إرهابي !!!
قاعدة للحفظ
مواطن امريكي...مختل عقليا !!!
امريكي ذو اصول عربية اسلامي....إرهابي !!!
قاعدة للحفظ
6 - DIMA SKIZO الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:42
أتمنى غير صادق من الحكومة المغربية أن تحذر المغاربة الموجودين في أمريكا بعدم الذهاب إلى ولاية ماريلاند الأمريكية ;كما حذرت السلطات الأمريكية رعاياها من الذهاب إلى جرادة المغربية وإيييييييييه.
كنت فقط أمزح نتمنى السلامة ل^حليفتنا^ ال و م ا.
كنت فقط أمزح نتمنى السلامة ل^حليفتنا^ ال و م ا.
7 - خالد.ف الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:55
حينما أخترع المسدس قال أحدهم :الٱن أصبح الجبان و الشجاع متساويان !
8 - sibayos الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:55
على المغرب أن يمنع رعاياه من تجنب زيارة امريكا لانها غير آمنة
9 - mell الثلاثاء 20 مارس 2018 - 13:58
qui sème le vent récolte la tempête. أنه تربيتكم لاطفالكم أنها تربية رامبو و عقلية الكاوبوي و زرع الفتن و خلق الحروب من أجل المال.
10 - عبدالله الثلاثاء 20 مارس 2018 - 14:00
هذه من بين السلبيات التي قد تكون في صالح الملف المغربي 2026 ﻷن معظم الأمريكيين يمتلكون أسلحة وهذا قد يشكل خطرا على الجماهير.
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