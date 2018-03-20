24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:2712:4016:0218:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مغاربة واحتجاجات جرادة (5.00)

  2. ترامب يخنق فنزويلا بمنع عملة "بترو" الرقمية (5.00)

  3. "فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)

  4. الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه (5.00)

  5. بنك الطعام في ألمانيا يثير جدل الهوة بين الفقراء والأثرياء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ستيفن هوكينغ يجاور إسحاق نيوتن في مثواه الأخير

ستيفن هوكينغ يجاور إسحاق نيوتن في مثواه الأخير

ستيفن هوكينغ يجاور إسحاق نيوتن في مثواه الأخير
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:35

أعلن متحدث باسم "دير ويستمنستر "أن رفات العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 76 عاما، سيدفن في الدير قرب رفات عالم الفيزياء اسحاق نيوتن.

وأكد القس جون هال أنه "سيكون من المناسب أن يتم دفن رفات ستيفن هوكينغ في الدير قرب بقايا علماء آخرين بارزين".

وهوكينغ أحد أبرز العلماء المعاصرين، وقدم مساهمات هائلة في التعرف على الكون تتعلق بنظرية "الانفجار العظيم" والثقوب السوداء، كما نشر كتبا عدة حققت مبيعات ضخمة في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر الكثيرون هوكينغ مصدر إلهام بفضل قوته على التحمل، نظرا لما حققه رغم معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي أصيب به عام 1963.

وستقام جنازة خاصة، يوم 31 مارس الجاري، في كنيسة "جريت سانت ماري" في كامبريدج، بحضور أقاربه وأصدقائه وزملائه في الفيزياء، حسب ما أعلنه أبناء هوكينغ في بيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.