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كُتّاب وآراء
ترامب يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال الكرملين في بيان صحفي، "إن الزعيمين أعربا (في اتصال هاتفي) عن تأييدهما لتطوير التعامل على مختلف الاتجاهات، بما في ذلك مسائل ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب الدولي، وخاصة جرى التأكيد على أهمية تنسيق الجهود للحد من سباق التسلح".
وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال، الأزمتين السورية والأوكرانية، وأكدا على ضرورة إحراز تقدم عاجل في تسوية القضيتين
وأعرب بوتين وترامب عن رضاهما لانخفاض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتسوية القضية بطرق سلمية ودبلوماسية، وفق الكرملين.
واتفق بوتين وترامب على مواصلة تطوير الاتصالات الثنائية بين واشنطن وموسكو، إلى جانب بحث إمكانية عقد لقاء قمة ثنائي بينهما.
وأضاف الكرملين في بيانه أن "الحديث كان بناء وعمليا وكان يهدف إلى تجاوز المشاكل التي تراكمت في العلاقات الروسية – الأمريكية".