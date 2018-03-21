مؤسس فيسبوك يخسر 9 مليارات دولار في يومين

هسبريس ـ قدس بريس

خسر مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم شركته خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ووفق تقرير للشبكة الأمريكية، فقد جاءت تلك الخسارة على خلفية الكشف عن استخدام شركة لتحليل البيانات تدعى "كامبريدج أناليتيكا"، ومقرها بريطانيا، لـ "فيسبوك" من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وذكر موقع "سي إن بي سي" نقلا عن مؤشر مليارديرات بلومبرغ ومجلة "فوربس"، الثلاثاء، أن ثروة زوكربيرغ هبطت إلى نحو 66 مليار دولار من 75 مليارا.

وأضاف الموقع أن زوكربيرغ الذي صنفته فوربس في المركز الرابع بين أغنى أغنياء العالم، سيتراجع بذلك إلى المركز السادس أو السابع.

ويمتلك زوكربيرغ نحو 16 في المائة من أسهم شركة "فيسبوك".

وفي وقت سابق، استدعت لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم.

واتُهمت الشركة بجمع بيانات 50 مليون حساب على "فيسبوك" دون علم المستخدمين بذلك، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".