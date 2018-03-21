24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:27
|12:40
|16:02
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هولاند: أنا صديق للمغرب
- مؤسس فيسبوك يخسر 9 مليارات دولار في يومين
- دفاع معتقلي حراك الريف يطالب بمراسلة "فيسبوك" لتبرئة متهم
- أركيولوجيا المعرفة وميثاق سيرة ذاتية وموضوعية
- مراكش تكرم الموسيقار البولوني لوسيان وزوفسكي
بنك الطعام في ألمانيا يثير جدل الهوة بين الفقراء والأثرياء (5.00)
قضاء أبيدجان يدين شركة مغربية بسبب صفقة "شاحنات مغشوشة" (5.00)
- جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز بالمزاد العلني - (174)
- المرابط تعيد جدل "مساواة الإرث" .. مصدر: الحسم للجهات العليا - (121)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (96)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (83)
- البوليساريو تخطط لخنق أنفاس المغرب .. وخبير: "جعجعة بلا طحين" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسس فيسبوك يخسر 9 مليارات دولار في يومين
خسر مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم شركته خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ووفق تقرير للشبكة الأمريكية، فقد جاءت تلك الخسارة على خلفية الكشف عن استخدام شركة لتحليل البيانات تدعى "كامبريدج أناليتيكا"، ومقرها بريطانيا، لـ "فيسبوك" من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
وذكر موقع "سي إن بي سي" نقلا عن مؤشر مليارديرات بلومبرغ ومجلة "فوربس"، الثلاثاء، أن ثروة زوكربيرغ هبطت إلى نحو 66 مليار دولار من 75 مليارا.
وأضاف الموقع أن زوكربيرغ الذي صنفته فوربس في المركز الرابع بين أغنى أغنياء العالم، سيتراجع بذلك إلى المركز السادس أو السابع.
ويمتلك زوكربيرغ نحو 16 في المائة من أسهم شركة "فيسبوك".
وفي وقت سابق، استدعت لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم.
واتُهمت الشركة بجمع بيانات 50 مليون حساب على "فيسبوك" دون علم المستخدمين بذلك، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".