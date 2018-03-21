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الرئيسية | خارج الحدود | جيش إسرائيل يعترف بقصف مفاعل نووي سوري

جيش إسرائيل يعترف بقصف مفاعل نووي سوري

جيش إسرائيل يعترف بقصف مفاعل نووي سوري
هسبريس - متابعة
الأربعاء 21 مارس 2018 - 13:40

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بضرب مفاعل نووي سوري في دير الزور /450 كلم شمال دمشق/ عام 2007.

ونشر الجيش فجر اليوم مقطع فيديو للقصف الجوي الذي تم تنفيذه في ليلة الخامس/السادس من شتنبر من عام 2007 . وأوضح أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مفاعلا نوويا كان في مراحل إقامته المتقدمة، لتزيل تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها".

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، فإنه تقرر القيام بالعملية، التي أطلق عليها اسم "خارج الصندوق"، بعد "تقييمات استخباراتية دقيقة أشارت إلى احتمال أن يصبح هذا المفاعل النووي عملياتيا قبل نهاية عام 2007 ".

وأفادت التقييمات في حينها بأن " المفاعل السوري، الذي كان يسمى /الكبر/ صمم وفقا لنسخة كورية شمالية، وكان يبنى بإشراف من مستشارين كوريين بهدف إنتاج مادة البلوتونيوم كمادة انشطارية تستخدم في القنابل النووية. وتم جمع هذه المعلومات منذ عام 2004 وبالتعاون مع أجهزة استخبارات لدول صديقة".

وقد شاركت ثماني طائرات مقاتلة من طراز إف 16 وإف 15 تابعة لسلاح الجو في هذه الغارة .

وذكرت هيئة البث أن "الغارة حققت أهدافها، إذ تم تدمير المفاعل كليا، بحيث لم تتمكن السلطات السورية من ترميمه".

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال جادي إيزنكوت إن "الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي عام 2007 هي أن دولة إسرائيل لن تسمح بتأسيس قدرات يمكن أن تهدد وجودها".

وأضاف :"هذه كانت رسالتنا عام 2007، ولا تزال رسالتنا اليوم وستظل هي رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد".

ولم يتضح على الفور سبب اعتراف إسرائيل بهذه العملية الآن. ويقول البعض إنه قد يكون يشكل تحذيرا لإيران أو أنه يأتي بالتزامن مع الإفراج عن مذكرات لإيهود أولمرت الذي كان رئيسا لوزراء إسرائيل خلال فترة العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أين العربان الأربعاء 21 مارس 2018 - 13:50
قد لانتفاجا إذا استباح الصهاينة حرمة العريبان..الموت بالعزة أفضل من العيش بالدل..
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2 - رشيد الأربعاء 21 مارس 2018 - 14:10
هذه رسالة للامير السعودى ايضا . جراته وطموحه يشكل خطرا بعد التصريحات التي ادلى بها بخصوص ايران بان اسهل ما يمكن الحصول عليه هو السلاح النووي . مهما يكن التعاون بين اسرائيل والولايات التحدة رالعربية السعودية فان اسرائيل لن تقبل باي دولة عربية اسلامية بمنطقة الخليج ان يكون لها سلاحا نوويا ولو يكن الامير استعمل هذه اللهجة ليس الا تخويفا لايران . فاسرائيل لن تسمح حتي بتفكير المسلمين في امر صنع القنبلة . لانها ستكون نهاية عجرفة الدولة العبرية .
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3 - عابر سبيل الأربعاء 21 مارس 2018 - 14:40
هههه.."هذه كانت رسالتنا عام2007،ولا تزال رسالتنا اليوم وستظل هي رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد".هي رسالة إدن للسعودية التي قالت أنها ستعمل على تطوير قدراتها النووية في حال أنتجت إيران أسلحة نووية مستغلة الإتفاق النووي مع الدول الستّ,هههه...هذه هي قواعد إسرائيل لمن لا يعرفها من السعوديين الذين روّجوا ولا زالوا ل"صفعة العصر"
إسرائيل تريد أتباعا وليس أصدقاء أتباعا بشرط أن يكونوا ضعافا لا يجارونها في قوّتها.ماذا ستفعل بقوتها النووية أمام قدرات حزب الله الصاروخية التي ستدمّر مفاعلاتها فوق رؤسهم وما معمل الأمونياك في حيفا إلا خير دليل على منطق التعامل بالقوّة مقابل القوة:عندما هدد نصر الله بقصف المعمل في حال الإعتداء على لبنان قامت الدنيا ولم تقعد في المدينة مطالبة بإغلاق المعمل مخافة انتشار الأشعة منه في حالة قصفه وفعلا ذلك ما تمّ فقد تمّ وقف العمل به ريثما يتم نقله لمكان آمن علما أنه لا يوجد مكان آمن داخل إسرائيل فالصواريخ تطال كل مكان وستنهمر من كل حذب وصوب في حالة تهوّر أحد الصهاينةلأن التكنولوجيا الإيرانية متفوقةعلى التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال التشويش ولن تتمكّن من اعتراض صواريخ
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