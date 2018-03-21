24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:27
|12:40
|16:02
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دعوة حقوقية إلى التحقيق في اغتصاب طفل بمراكش
- حملة طبية وتكريمات في السجن المحلي بخريبكة
- فضائح الجنس عند "الإخوان" .. هكذا تهتز صورة الإسلاميين بالمغرب
- مغربي يبني الأجسام بدبي
- هولاند: أنا صديق للمغرب
الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)
"امتحان صعب" ينتظر المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي برواندا (5.00)
شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب (5.00)
- المرابط تعيد جدل "مساواة الإرث" .. مصدر: الحسم للجهات العليا - (137)
- "مَانْشُوفُوشْ" .. تطبيق إلكتروني يبلغ عن المتحرشين جنسيا بالمغربيات - (75)
- "البريد بنك" يسارع الزمن لاسترداد مليار سنتيم من جيوب زبنائه - (65)
- تقرير أوروبي: المغرب "قوة إقليمية" .. وبوتفليقة يضعف الجزائر - (49)
- شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جيش إسرائيل يعترف بقصف مفاعل نووي سوري
اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بضرب مفاعل نووي سوري في دير الزور /450 كلم شمال دمشق/ عام 2007.
ونشر الجيش فجر اليوم مقطع فيديو للقصف الجوي الذي تم تنفيذه في ليلة الخامس/السادس من شتنبر من عام 2007 . وأوضح أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مفاعلا نوويا كان في مراحل إقامته المتقدمة، لتزيل تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها".
ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، فإنه تقرر القيام بالعملية، التي أطلق عليها اسم "خارج الصندوق"، بعد "تقييمات استخباراتية دقيقة أشارت إلى احتمال أن يصبح هذا المفاعل النووي عملياتيا قبل نهاية عام 2007 ".
وأفادت التقييمات في حينها بأن " المفاعل السوري، الذي كان يسمى /الكبر/ صمم وفقا لنسخة كورية شمالية، وكان يبنى بإشراف من مستشارين كوريين بهدف إنتاج مادة البلوتونيوم كمادة انشطارية تستخدم في القنابل النووية. وتم جمع هذه المعلومات منذ عام 2004 وبالتعاون مع أجهزة استخبارات لدول صديقة".
وقد شاركت ثماني طائرات مقاتلة من طراز إف 16 وإف 15 تابعة لسلاح الجو في هذه الغارة .
وذكرت هيئة البث أن "الغارة حققت أهدافها، إذ تم تدمير المفاعل كليا، بحيث لم تتمكن السلطات السورية من ترميمه".
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال جادي إيزنكوت إن "الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي عام 2007 هي أن دولة إسرائيل لن تسمح بتأسيس قدرات يمكن أن تهدد وجودها".
وأضاف :"هذه كانت رسالتنا عام 2007، ولا تزال رسالتنا اليوم وستظل هي رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد".
ولم يتضح على الفور سبب اعتراف إسرائيل بهذه العملية الآن. ويقول البعض إنه قد يكون يشكل تحذيرا لإيران أو أنه يأتي بالتزامن مع الإفراج عن مذكرات لإيهود أولمرت الذي كان رئيسا لوزراء إسرائيل خلال فترة العملية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
إسرائيل تريد أتباعا وليس أصدقاء أتباعا بشرط أن يكونوا ضعافا لا يجارونها في قوّتها.ماذا ستفعل بقوتها النووية أمام قدرات حزب الله الصاروخية التي ستدمّر مفاعلاتها فوق رؤسهم وما معمل الأمونياك في حيفا إلا خير دليل على منطق التعامل بالقوّة مقابل القوة:عندما هدد نصر الله بقصف المعمل في حال الإعتداء على لبنان قامت الدنيا ولم تقعد في المدينة مطالبة بإغلاق المعمل مخافة انتشار الأشعة منه في حالة قصفه وفعلا ذلك ما تمّ فقد تمّ وقف العمل به ريثما يتم نقله لمكان آمن علما أنه لا يوجد مكان آمن داخل إسرائيل فالصواريخ تطال كل مكان وستنهمر من كل حذب وصوب في حالة تهوّر أحد الصهاينةلأن التكنولوجيا الإيرانية متفوقةعلى التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال التشويش ولن تتمكّن من اعتراض صواريخ