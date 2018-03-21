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الرئيسية | خارج الحدود | "المرض" يدفع رئيس ميانمار إلى إعلان الاستقالة

"المرض" يدفع رئيس ميانمار إلى إعلان الاستقالة

"المرض" يدفع رئيس ميانمار إلى إعلان الاستقالة
غمزة أوغوز من يانكون*
الأربعاء 21 مارس 2018 - 12:35

أعلن مكتب الرئاسة في ميانمار، الأربعاء، استقالة رئيس البلاد، هتين كياو، من منصبه.

وأوضح المكتب في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للرئاسة في "فيسبوك"، أنّ الإجراءات اللازمة لملء الفراغ الرئاسي، ستُتّخذ خلال سبعة أيام عمل، وفقا لدستور البلاد.

وأضاف البيان أنّ "هاينت سوي" النائب العسكري لكياو، سيتولى إدارة شؤون الرئاسة، ريثما يتم الإعلان عن الإسم الجديد الذي سيخلف الرئيس المستقيل.

ولم يأت البيان على ذكر الأسباب التي دعت كياو إلى الاستقالة، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن تدهور حالته الصحية، وإن تم نفيها رسميا.

وتسلم كياو مهام رئاسة البلاد في مارس عام 2016، وهو أول رئيس مدني في البلاد خلال آخر 50 عاماً.

وكان الرئيس المستقيل، حليف مقرب من الزعيمة الفعلية للبلاد، أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

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