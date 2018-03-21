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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء: حرب ترامب التجارية تهدد اقتصاد العالم

خبراء: حرب ترامب التجارية تهدد اقتصاد العالم

خبراء: حرب ترامب التجارية تهدد اقتصاد العالم
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 21 مارس 2018 - 23:40

أكدت مجموعة من خبراء الاقتصاد الألمان، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على الصلب والالمنيوم قد يتصاعد ليمثل تهديدا على نظام التجارة العالمي.

وحذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، المعروف ايضا ب،"حكماء الاقتصاد"، من أن "تصعيدا للنزاع التجاري سيلحق الضرر بسلسلة القيم التجارية وسيهدد في المدى المتوسط نظام التجارة العالمي القائم على قوانين".

وشدد خبراء الاقتصاد، في تقرير روتيني، على مخاطر أخرى منها خروج بريطاني غير المنظم من الاتحاد الاوروبي، ونتائج الانتخابات الايطالية التي شهدت صعود الشعبويين، والمخاطر الجيوسياسية لحروب ونزاعات، وأزمة مالية تتسبب في تباطؤ مفاجئ للاقتصاد الصيني.

لكنهم أكدوا على "أهمية عمل التجارة العالمية بدون عوائق من أجل مواصلة التقدم العالمي". وقالوا ان التهديد من جانب واشنطن للتجارة كان أكبر عامل في توصلهم إلى أن "المخاطر على التنمية الاقتصادية ازدادت مؤخرا".

وكان ترامب قد أمر بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الالمنيوم، متسببا بوعود بالرد من جانب شركاء مثل الاتحاد الاوروبي، رد عليها ترامب ايضا بوعود بفرض المزيد من الرسوم.

وتوجهت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم وموفدون من عواصم اوروبية إلى واشنطن سعيا لتفادي حرب تجارية بين جانبي الاطلسي. ولم تسفر جهودهم حتى الان عن نتيجة تذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ولد حميدو الخميس 22 مارس 2018 - 00:07
حسب خبراء فالعالم سيعرف في 2019 ازمة اقتصادية اكثر من التي سبقت اما المغرب فمتعود عليها
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