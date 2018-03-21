كوسوفو .. المعارضة تعرقل البرلمان بقنابل الغاز

هسبريس - د.ب.أ

أطلقت المعارضة البرلمانية في كوسوفو، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع في مبنى البرلمان، مرتين، في محاولة لمنع إجراء تصويت مهم حول اتفاقية حدودية مع مونتينيغرو.

وبسبب الهجوم تمكن نائبان من حزب "تقرير المصير القومي" من عرقلة التصويت، الذي كان يمكن أن يؤدي إلى التصديق على الاتفاقية التي تم توقعيها مع "الجبل الأسود" عام 2015.

الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الاتفاقية شرطا من أجل السماح لمواطني كوسوفو بدخول البلدان الأعضاء دون تأشيرة.

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى برشتينا، ناتاليا ابوستولوفا، عبر تويتر: "روعت جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع في البرلمان، أصبت بصدمة لأن اعضاء برلمان في اوروبا يلجأون إلى تكتيكات خطيرة تعيد كوسوفو إلى الوراء".

وناشدت النواب في كوسوفو بالعودة إلى البرلمان و"هزم مثل هذه الممارسات غير المقبولة التي تتعارض مع قيم المجتمع الديمقراطي والمستقبل"، مطالبة إياهم بـ"التصويت من اجل المستقبل وليس من اجل الماضي".

وكان حزب تقرير المصير قد شن 12 هجوما بالغاز المسيل للدموع، في الماضي، لمنع ترسيم الحدود والاتفاقيات الأخرى التي يعتبرها مضرة، كما يعارض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع صربيا من خلال مباحثات تمت بوساطة الاتحاد الأوروبي.