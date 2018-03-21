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كُتّاب وآراء
إسرائيل تنفذ الاتفاق مع عهد التميمي بحبسها شهورا
حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الشابة الفلسطينية عهد التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة أقرت بموجبه بـ"الذنب بشأن بعض من التهم المتصلة بشريط فيديو تظهر فيه وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين".
وأفادت محامية التميمي، غابي لاسكي، بأن الشابة الفلسطينية (17 عاما)، التي تحولت إلى رمز وطني وحظيت بحملات تأييد وتضامن على المستوى الدولي، سيطلق سراحها هذا الصيف بعد احتساب مدة احتجازها من ضمن الحكم.
وقالت المحامية إن الحكم يشمل الفترة التي قضتها في السجن، وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيكل (1430 دولارا)، موضحة أنها أقرت بالذنب بشأن أربع من التهم الاثنتي عشرة الموجهة إليها بموجب الاتفاق، ومنها التهجم على الجنديين والتحريض واعتراض كل منهما.
وقالت لاسكي إنها وافقت على عرض الاتفاق على المحكمة مقابل قبولها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ناريمان التميمي والدة عهد، ويقضي كذلك بسجنها ثمانية أشهر شاملة للمدة التي قضتها. ويتضمن الحكم كذلك غرامة بقيمة ستة آلاف شيكل.