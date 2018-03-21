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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تنفذ الاتفاق مع عهد التميمي بحبسها شهورا

إسرائيل تنفذ الاتفاق مع عهد التميمي بحبسها شهورا

إسرائيل تنفذ الاتفاق مع عهد التميمي بحبسها شهورا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:35

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الشابة الفلسطينية عهد التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة أقرت بموجبه بـ"الذنب بشأن بعض من التهم المتصلة بشريط فيديو تظهر فيه وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين".

وأفادت محامية التميمي، غابي لاسكي، بأن الشابة الفلسطينية (17 عاما)، التي تحولت إلى رمز وطني وحظيت بحملات تأييد وتضامن على المستوى الدولي، سيطلق سراحها هذا الصيف بعد احتساب مدة احتجازها من ضمن الحكم.

وقالت المحامية إن الحكم يشمل الفترة التي قضتها في السجن، وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيكل (1430 دولارا)، موضحة أنها أقرت بالذنب بشأن أربع من التهم الاثنتي عشرة الموجهة إليها بموجب الاتفاق، ومنها التهجم على الجنديين والتحريض واعتراض كل منهما.

وقالت لاسكي إنها وافقت على عرض الاتفاق على المحكمة مقابل قبولها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ناريمان التميمي والدة عهد، ويقضي كذلك بسجنها ثمانية أشهر شاملة للمدة التي قضتها. ويتضمن الحكم كذلك غرامة بقيمة ستة آلاف شيكل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو سهيل الأربعاء 21 مارس 2018 - 21:58
اليهود ناقضي العهود. يخافو ما يحشمو كما يقول المثل..العساكر استفزوا عهد تميمي بباب منزلها و هي فتاة قاصر ضربتهم لانهم سجنوا والدها سابقا واخوها والان تحكموا يا يهودا والله خير الحاكمين
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