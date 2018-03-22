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الرئيسية | خارج الحدود | "انتقاد الجيش" يفصل معلما أمريكيا من وظيفته

"انتقاد الجيش" يفصل معلما أمريكيا من وظيفته

"انتقاد الجيش" يفصل معلما أمريكيا من وظيفته
هسبريس - متابعة
الخميس 22 مارس 2018 - 18:44

تعرض غريغوري سالسيدو، معلم مدرسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للطرد من وظيفته، إثر انتقاده الجيش الأمريكي داخل أحد الفصول الدراسية.

وذكرت صحيفة "يو إس آيه توداي" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم إعلان قرار طرد ساليسيدو (49 عاما) بعد أكثر من 15 عاما معلما للتاريخ في مدرسة "إل رانشو يونيفيد"، جنوب كاليفورنيا.

ونقلت الصحيفة عن مديرة المدرسة، أورورا فيللون، إنّ "التعليقات السلبية التي أطلقها ساليسيدو ضد أفراد الجيش كانت وراء طرده".

وأوضحت الصحيفة أنّ الواقعة بدأت في يناير المنصرم، عندما علق ساليسيدو على ارتداء أحد الطلاب سترة تعود للبحرية الأمريكية قائلا إنّ "أفراد الجيش الأمريكي ليسوا مثقفين، وأكثر الفئات تدنيا".

يشار أن تعليقات ساليسيدو تم تسجيلها سرا بواسطة أحد الطلاب، بحسب تقارير إعلامية. ويحق للمعلم الاستئناف خلال مدة أقصاها 30 يوما من صدور قرار الطرد.

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