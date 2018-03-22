تركيا تراقب محطات الراديو والتلفزيون عبر النت

هسبريس - متابعة

ستقوم الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الإعلام السمعي والبصري، بمراقبة المواد الصوتية والبصرية التي يتم بثها على الإنترنت، حسبما أفادت صحيفة "حرييت" المحلية.

ووافقت الحكومة التركية على مشروع قانون لتنظيم تراخيص البث عبر الإنترنت، الأمر الذي يتطلب تصريحا أمنيا من جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، بالإضافة إلى تصريح من الشرطة.

وقال عضو الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا والحزب الشعب الجمهوري، عصمت دميردوجن، لـ"إفي" إنه "لم يعد هناك أي وسيلة متاحة للشعب وللمعارضة للتعبير عن أنفسهم؛ لقد كان الإنترنت إحدى وسائل الإعلام الأخيرة التي يمكن سماع أصوات المعارضة من خلالها".

وأضاف المتحدث: "بهذا القانون، يتم القضاء على الحريات لأسباب أمنية، ويتم إسكات المعارضة".

ويسمح القانون الجديد للهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا بإلغاء تراخيص البث التي لا تستوفي معايير معينة.

كما ستخضع شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر أنباء أيضا لنفس القانون، بما في ذلك حسابات وصفحات الأحزاب السياسية أو القادة السياسيين على هذه المواقع.

ومن جانبه، قال وزير النقل والاتصالات التركي، أحمد أرسلان، تعليقا على القانون "نسعى إلى اتخاذ احتياطات وتنظيم البث التلفزيوني والإذاعي إذا ما كان هناك اعتداء يضر بالأمن القومي والقيم الأخلاقية للبلاد".