ساركوزي يهاجم العدالة في قضية تمويلات القذافي

هسبريس - متابعة

ذكرت صحيفة لوموند أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي هاجم القضاة الذين أخضعوه لتحقيق رسمي بشأن مزاعم بحصول حملته الرئاسية على تمويل من الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتردد أن الرئيس السابق المحافظ،قال إن المزاعم جاءت من أنصار القذافي الذين أعلنوا عنها بعدما أيد ساركوزي المعارضين للديكتاتور في 2011، أي بعد أكثر من أربع سنوات من الواقعة المزعومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق محامي ساركوزي لتأكيد صحة ما قالت الصحيفة اليمينية أنه نسخة حصرية لبيانه للقضاة.

وتردد أن ساركوزي قال إن "اتهامه لايقوم على أي دليل مادي" وافادت التقارير أن ساركوزي شكك في رواية الوسيط المفترض لنظام القذافي رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين.

وقال تقي الدين في 2016 لصحيفة "ميديا بارت" الاستقصائية إنه قام بتوصيل ثلاث حقائب مليئة بالأموال لوزارة الداخلية الفرنسية، حيث كان ساركوزي وزيرا آنذاك قبل حملته الرئاسية في 2007.

وقال الرئيس السابق، لصحيفة لوفيجارو، إن تقي الدين ما كان ليتسنى له أن يدخل الوزارة، بحسب مزاعمه، دون معرفة الشخص الذى سيقابله، وأنه أخطأ فى وصف مكان وجود مكتب رئيس هيئة موظفى ساركوزي.

ونقلت الصحيفة عن ساركوزي قوله: "منذ 11 مارس 2011، أعيش في جحيم هذا الافتراء".

من المقرر أن يظهر ساركوزي، وهو رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012 ، على شاشة تلفزيون "تي إف 1" في وقت متأخر من اليوم الخميس لأول مرة علانية منذ احتجازه للاستجواب بشأن المزاعم أمس الأول الثلاثاء.