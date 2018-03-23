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كُتّاب وآراء
الكويت تحظر استيراد طيور دول أوروبية وآسيوية
أعلنت السلطات الكويتية حظرا مؤقتا على استيراد جميع أنواع الطيور من ثلاثة بلدان أوروبية وثماني دول بجنوب شرقي آسيا بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
وقالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في بيان، إن الحظر يشمل الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان.
وأفادت بأن قائمة الحظر تشمل: سويسرا، أيرلندا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، بروناي، تايلاند، تيمور الشرقية، سنغافورة، الفلبين، فيتنام، كمبوديا.
وظهر فيروس أنفلونزا الطيور لأول مرة في 2004، وانتشر حينها في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.
وكانت الهيئة الكويتية أصدرت قرارا، في يناير الماضي، بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية من إسبانيا بسبب ظهور مرض حمى النيل الغربي لديها.