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كُتّاب وآراء
تسريب بيانات مستعملي "فيسبوك" يحرك إسرائيل
فتحت سلطة حماية الخصوصية في إسرائيل تحقيقا حول أنشطة "فيسبوك" إزاء تسريب بيانات عن مستخدميه لشركة تحليل بيانات على صلة بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأبلغت الهيئة الإسرائيلية منصة التواصل الاجتماعي نفسها بالتحقيق الذي فتح "عقب ما نشر حول نقل بيانات شخصية إلى كامبريدج أناليتيكا، واحتمال وقوع انتهاكات أخرى لقانون خصوصية الإسرائيليين"، وفقا لما ورد في بيان صادر عن وزارة العدل بتل أبيب.
وتؤكد الوزارة أن البيانات الشخصية، وفقا للقانون، يمكن استخدامها للغرض الذي منحت له وبموافقة الفرد. وأضافت: "الهيئة ستحقق فيما إذا كانت البيانات الشخصية لمواطنين إسرائيليين قد استخدمت بشكل غير مشروع وبما يقوض الحق في الخصوصية وينتهك قانون الخصوصية في إسرائيل".
كانت اللجنة الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة قد فتحت تحقيقا حول فيسبوك قد يؤدي لإلزام الشبكة الاجتماعية بسداد غرامة بملايين الدولارات، على خلفية الاشتباه في تسهيلها وصول بيانات حول 50 مليون مستخدم إلى شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية التي يظهر رئيس حملة ترامب السابق في 2016، ستيف بانون، ضمن المستثمرين فيها.