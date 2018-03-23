"داعشي" يطلق النار ويحتجز رهائن بمتجر فرنسي

هسبريس - متابعة

أفاد مصدر أمني فرنسي نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة أن شخصا عمد إلى احتجاز رهائن داخل متجري بالقرب من كركاسون جنوب فرنسا، وأنه تم إطلاق نار لم تُعرف بعد حيثياته.

وأورد المصدر الأمني ذاته بأن شرطيا أصيب بجروح خلال إطلاق نار ثان في محيط المتجر ذاته.

وذكرت النيابة العامة الفرنسية بأن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وفي أول تعليق رسمي على الحادث، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى "وضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن.