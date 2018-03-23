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"داعشي" يطلق النار ويحتجز رهائن بمتجر فرنسي
الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
أفاد مصدر أمني فرنسي نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة أن شخصا عمد إلى احتجاز رهائن داخل متجري بالقرب من كركاسون جنوب فرنسا، وأنه تم إطلاق نار لم تُعرف بعد حيثياته.
وأورد المصدر الأمني ذاته بأن شرطيا أصيب بجروح خلال إطلاق نار ثان في محيط المتجر ذاته.
وذكرت النيابة العامة الفرنسية بأن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وفي أول تعليق رسمي على الحادث، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى "وضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مسلمة و افتخر الجمعة 23 مارس 2018 - 11:14
لا حول ولا قوة الا بالله ...الاسلام برئ منكم ليوم الدين..حسبنا الله و نعم الوكيل
2 - باحث في المجال الجمعة 23 مارس 2018 - 11:22
هدا اسمه الجهل ، لا يحق لأي انسان ان يحتجز او ينتقم من أي شخص كيفما كانت عقيدته ، الناس اخوة من اب واحد و رب واحد ودين واحد واختلاف الشرائع والمناهج ، الله خلق الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن ولا سلطة لأحد على الآخر ، الأنظمة والتنظيمات الإسلامية جزء من المشكل وليس جزء من الحل ، الله المستعان .
3 - لا أبتغي الإسلام دينا الجمعة 23 مارس 2018 - 11:32
هذه نتيجة 1400 سنة من التطرف وخطابات الكراهية.
في كل مسلم منا درجة صغيرة أو كبيرة من الداعشية.
فهناك العديد من المسلمين الذين يدعون السلمية والأخلاق الحميدة، ولما تسأله عن المرتد يقول لك بكل وقاحة يجب قتله، لأن الدين عند الله الإسلام. هذا هو المسلم الاقل دعشنة أما أكثرهم دعشنة فهو من يطبق كلام محمد : اني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الاه الا الله وان محمد رسول الله.
الكتب إلاسلامية مليئة بالعنف والكراهية وتتسائلون بكل سداجة من أين أتوا هؤلاء الدواعش.
لاعجب أن أمة محمد مغضوب عليها وفي ضلال مبين.
في كل مسلم منا درجة صغيرة أو كبيرة من الداعشية.
فهناك العديد من المسلمين الذين يدعون السلمية والأخلاق الحميدة، ولما تسأله عن المرتد يقول لك بكل وقاحة يجب قتله، لأن الدين عند الله الإسلام. هذا هو المسلم الاقل دعشنة أما أكثرهم دعشنة فهو من يطبق كلام محمد : اني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الاه الا الله وان محمد رسول الله.
الكتب إلاسلامية مليئة بالعنف والكراهية وتتسائلون بكل سداجة من أين أتوا هؤلاء الدواعش.
لاعجب أن أمة محمد مغضوب عليها وفي ضلال مبين.
تعليق غير لائق
-11
4 - رشيد الجمعة 23 مارس 2018 - 11:40
لا حول ولا قوة الا بالله . هل هكذا يفعل المسلمون . لا علاقة للاسلام بهذه الافعال الهمجية .
انها جراءم ترتكب باسم الاسلام ولا علاقة للمسلمين بها . انها سياسة ارها بية جديدة كما كانت في السبق في الستينيات والسبعينيات لكن بطريقة شيطانية جديدة . ويجب الحكم بالاعدام على هؤلاء الاشخص لكي يحد اذاهم عن الاناس الابرياء عبر العالم . ولا حول ولا قوة الا بالله .
انها جراءم ترتكب باسم الاسلام ولا علاقة للمسلمين بها . انها سياسة ارها بية جديدة كما كانت في السبق في الستينيات والسبعينيات لكن بطريقة شيطانية جديدة . ويجب الحكم بالاعدام على هؤلاء الاشخص لكي يحد اذاهم عن الاناس الابرياء عبر العالم . ولا حول ولا قوة الا بالله .
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