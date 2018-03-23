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كُتّاب وآراء
الصين تخطط لإقرار رسوم جمركية انتقامية
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن خطط لفرض "رسوم انتقامية" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأمريكية ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب.
وستشمل التدابير رسوما بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير و15% على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.
وتأتي تلك التدابير كرد انتقامي على إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية التي تستهدف المنتجات الصينية بقيمة لا تقل عن 50 مليار دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر قبل أسبوعين مجموعة من الرسوم الجمركية على منتجات الألومنيوم والصلب، وكان من المقرر أن تسري اعتبارا من اليوم الجمعة.
ولكن الولايات المتحدة ذكرت أنه سوف يتم إعفاء شركائها الرئيسيين من هذه الرسوم، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وذكرت الصين أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم والصلب "تضر بشدة بنظام التجارة متعدد الأطراف" وأن بكين سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الرسوم أمام منظمة التجارة العالمية.
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة ضد بكين "أرست سابقة سيئة للغاية" وأكدت أن الصين "لن تقف مكتوفة الأيدي وتتجاهل الإضرار بحقوقها ومصالحها الشرعية".
ولكن المراقبين يقولون إن الرسوم الجمركية المبدئية التي فرضته الصين بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقل بواقع عشرين ضعف عن حزمة الرسوم التي اقترحها ترامب، وهو ما يؤشر إلى أن بكين مازال تمارس ضبط النفس وأنها لا تريد نشوب حرب تجارية.