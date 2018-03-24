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كُتّاب وآراء
شعبية ماكرون تبلغ أدنى مستوياتها بفرنسا
انخفضت شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون لأدنى مستوياتها منذ وصوله للسلطة، في ماي 2017، بعد أن سجل مستوى عدم الرضا 57% وفقا لاستطلاع نشرت نتيجته اليوم وسط الاحتجاجات الاجتماعية ضد سياسته.
وأوضح معهد "بي في ايه" لاستطلاعات الرأي في دراسته الذي نشرته صحيفة "لا تروبيون" أن شعبية ماكرون انخفضت بنسبة 4% منذ فبراير.
وكان مستوى عدم الرضا عن ماكرون 35% عند وصوله للإليزيه في مقابل قبوله عند 62% من الفرنسيين. أما حاليا فيبلغ عدم الرضا 57% في مقابل نسبة قبول 40%.
ويأتي نشر الاستطلاع،بعد يوم من تظاهر نحو 500 ألف شخص، بحسب الاتحاد العام للشغل، ضد سياسات الرئيس ماكرون.