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الرئيسية | خارج الحدود | شعبية ماكرون تبلغ أدنى مستوياتها بفرنسا

شعبية ماكرون تبلغ أدنى مستوياتها بفرنسا

شعبية ماكرون تبلغ أدنى مستوياتها بفرنسا
هسبريس - متابعة
السبت 24 مارس 2018 - 02:52

انخفضت شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون لأدنى مستوياتها منذ وصوله للسلطة، في ماي 2017، بعد أن سجل مستوى عدم الرضا 57% وفقا لاستطلاع نشرت نتيجته اليوم وسط الاحتجاجات الاجتماعية ضد سياسته.

وأوضح معهد "بي في ايه" لاستطلاعات الرأي في دراسته الذي نشرته صحيفة "لا تروبيون" أن شعبية ماكرون انخفضت بنسبة 4% منذ فبراير.

وكان مستوى عدم الرضا عن ماكرون 35% عند وصوله للإليزيه في مقابل قبوله عند 62% من الفرنسيين. أما حاليا فيبلغ عدم الرضا 57% في مقابل نسبة قبول 40%.

ويأتي نشر الاستطلاع،بعد يوم من تظاهر نحو 500 ألف شخص، بحسب الاتحاد العام للشغل، ضد سياسات الرئيس ماكرون.

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