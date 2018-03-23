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كُتّاب وآراء
الصين تنتقد "عجرفة أمريكا" بعد "رسوم ترامب"
حذرت الصين اليوم من حالة فقدان الثقة التي أثارها إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على الصين، الأمر الذي تسبب في تراجع البورصات العالمية، كما وصفت هذا القرار بأنه "متعجرف".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في مؤتمر صحفي إنه "من الواضح أن الأمريكيين قد أساءوا فهم الوضع، كما أنهم متعجرفين قليلا؛ لقد قللوا من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الخميس فرض رسوم جديدة على الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنويا بسبب عمليات سرقة ملكية فكرية أمريكية، وهو ما يضاف إلى الرسوم الجمركية المثيرة للجدل التي قرر ترامب فرضها على الصين بنسبة 25% لواردات الصلب و10% لواردات الألمنيوم.
وأشارت هوا أيضا إلى تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية الثلاثة بعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، وهو ما يدل -في رأيها- على عدم ثقة الأسواق في مثل هذه القرارات، وكذلك حالة القلق في أوساط المجتمع الدولي.
من جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تخطط لفرض رسوم تصل إلى 3 مليارات دولار على واردات بعض المنتجات الأمريكية ردا على القرارات التي أعلنها ترامب.
وقالت هوا "هذا هو الثمن التي يجب على الولايات المتحدة أن تدفعه ردا على تصرفاتها الطائشة"، وطالبت الإدارة الأمريكية بأن تأخذ موقف الصين على محمل الجد.
وفيما يتعلق باتهامات سرقة الملكية الفكرية الأمريكية، قال هوا إن "الابتكار الصيني لا يعتمد على السرقة" بل على "العمل الشاق" للمواطنين الصينيين.
يشار إلى أن التصريحات والقرارات المتتالية لواشنطن وبكين أثرت بشكل سلبي للغاية على الأسواق المالية، وأدت إلى انهيار البورصات الصينية.