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كُتّاب وآراء
الشرطة تقتل المغربي محتجز الرهائن جنوب فرنسا
ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية قتلت محتجز الرهائن في أحد المتاجر جنوبي فرنسا.
وذكرت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية الفرنسية أن الرجل معروف لدى الأجهزة الاستخباراتية ومسجل في سجل بيانات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وذكرت صحيف "لو ديبيش دو ميدي" الفرنسية أن محتجز الرهائن مغربي الجنسية يتراوح عمره بين 30 و 40 عاما، مشيرة إلى أنه تم تحديد هويته عن طريق رقم لوحة سيارته.
وعثرت السلطات على السيارة في باحة انتظار المتجر الذي احتجز فيه الرجل رهائن اليوم الجمعة.
وذكر تقرير لمحطة "بي إم تي في" الفرنسية التليفزونية أن محتجز الرهائن طالب بالإفراج عن المغربي صلاح عبد السلام المشتبه في صلته بهجمات باريس الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن المواطن الفرنسي عبد السلام مشتبه في انتمائه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، والتي قامت بشن هجمات كبيرة في باريس في نوفمبر عام 2015 وفي بروكسل في مارس عام 2016.
ويقبع عبد السلام في السجن في فرنسا على ذمة التحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
الدولة المغربية التي تهمش الشباب و تسجنه ان عبر عن رأيه او تجبره على الهجرة هي السبب، لو كان المغربي كريما في بلده لما ذهب ليفرغ مكبوتاته في الخارج.
كفى يا ساسة فرنسا من نشر سياسة التطرف. قد انكشفت الاقنعة فلا تستحمروا شعوب الامة الاسلامية.
في طلب المغرب تنظيم كأس العالم
ومن يحس بذرة شفقة عليه فهو مائل ميل الشيطان الذي وسوس له...الى ان صار من قال فيهم الله في سورة الكهف. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا# الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا...
صدق الله العظيم..
بدون ضمير ولا إحساس. خوارج عن دين الإسلام الصحيح.