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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تقتل المغربي محتجز الرهائن جنوب فرنسا

الشرطة تقتل المغربي محتجز الرهائن جنوب فرنسا

الشرطة تقتل المغربي محتجز الرهائن جنوب فرنسا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 23 مارس 2018 - 14:25

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية قتلت محتجز الرهائن في أحد المتاجر جنوبي فرنسا.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية الفرنسية أن الرجل معروف لدى الأجهزة الاستخباراتية ومسجل في سجل بيانات مكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكرت صحيف "لو ديبيش دو ميدي" الفرنسية أن محتجز الرهائن مغربي الجنسية يتراوح عمره بين 30 و 40 عاما، مشيرة إلى أنه تم تحديد هويته عن طريق رقم لوحة سيارته.

وعثرت السلطات على السيارة في باحة انتظار المتجر الذي احتجز فيه الرجل رهائن اليوم الجمعة.

وذكر تقرير لمحطة "بي إم تي في" الفرنسية التليفزونية أن محتجز الرهائن طالب بالإفراج عن المغربي صلاح عبد السلام المشتبه في صلته بهجمات باريس الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن الفرنسي عبد السلام مشتبه في انتمائه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، والتي قامت بشن هجمات كبيرة في باريس في نوفمبر عام 2015 وفي بروكسل في مارس عام 2016.

ويقبع عبد السلام في السجن في فرنسا على ذمة التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - khaald الجمعة 23 مارس 2018 - 14:31
الموت للارهابيين. الإرهاب لا دين له..جهنم وبيس المصير
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2 - kenin الجمعة 23 مارس 2018 - 14:31
إذا كان بالفعل مغربيا فالمغرب بريئ منه ومن أمثاله. إلى مزبلة التاريخ.
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3 - العباس الجمعة 23 مارس 2018 - 14:33
اتعلمون لماذا معظم الارهابيين في اوروبا والشرق الاوسط هم مغاربه؟ صدق او لا تصدق, لأن نسبه الامية تفو 70 بالمئه في المغرب, تحية لكل من ساهم في تدمير التعليم ولكل لص سرق من اموال الشعب التي كانت موجهة للاستثمار في التعليم الوطني وها انتم ترون ثمار اعمالكم يا مسؤولين, اصبح اسم المغربي مربوطا بالارهاب اكثر من الوهابيين حتى.
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4 - مهاجر الجمعة 23 مارس 2018 - 14:33
عمره 25 سنة ولديه 2 خواتاتو امو لهلا ارحموا. الارهابي الخنز شوهنا ماسهحينش له
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5 - PureMinded الجمعة 23 مارس 2018 - 14:36
بعد باريس و بروكسيل و برشلونة ها نحن في فوهة المدفع من جديد.

الدولة المغربية التي تهمش الشباب و تسجنه ان عبر عن رأيه او تجبره على الهجرة هي السبب، لو كان المغربي كريما في بلده لما ذهب ليفرغ مكبوتاته في الخارج.
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4
6 - قراءة جديدة الجمعة 23 مارس 2018 - 14:36
إذا كان يسهل التعاطي نسبيا مع التنظيمات الراديكالية ، فالأمر ليس كذالك مع هذه النوعية من متبني الفكر الداعشي لأنهم يعملون في الخفاء ومنفردين . انهم قنابل قابلة للانفجار في أي وقت وعليه تقتضي الحرب ضد هؤلاء تجفيف منابع الفكر الديني المتطرف عن طريق قراءة معاصرة لثرات السلف ونزع القدسية عنه وجعله يتماشى مع القيم الإنسانية المعاصرة فمحمد قال إنهم ادرى بأمور دنياكم وعليه على الدول العربية أن تعيد النظر في الفتاوي المحرضة وحالا أو تنتظر الطوفان .
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7 - kadiri الجمعة 23 مارس 2018 - 14:40
لماذا لا تحدو فرنسا حدو المغرب فتطرد أو تعتقل كل الأشخاص الواردة أسماءهـم في البطاقةS وبهـذا تطمئن على وطنهـا و مواطنيهـا طالما أنهـا لا يمكن أن تضع شرطيا وراء كل المشكوك في أنشطتهـم، طبعا إنهـا دولة القانون لكن هـؤلاء الأوباش هـل يعترفون بما يسمونه القوانين الوضعية؟؟؟
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8 - م المصطفى الجمعة 23 مارس 2018 - 14:42
نحن كجالية مغربية بشمال فرنسا، ما علينا إلا أن نندد بقوة هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي هدف من خلاله مرتكبه إلى شيئين اثنين : أولا خلق الفتنة ونشر الإرهاب بفرنسا وقتل الأبرياء؛ وثانيا : المس بسمعة الجالية المغربية وجعل الفرنسيين وخصوصا العنصريون منهم الذين سيضاعفون حقدهم لنا ، لكون صاحب هذا العمل الإحرامي مغربي الأصل.
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9 - الوطنية الجمعة 23 مارس 2018 - 14:44
هذا مصير كل داعشي اراد تشويه صورة الاسلام مصيره الاعدام او الرمي بالرصاص بدون رحمة او شفقة
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10 - مونيه الجمعة 23 مارس 2018 - 14:45
ليس دفاعا عن هذا الابله اذ تبث في حقه الجرم. لكن نفس السيناريو لدى الاجهزة الفرنسية. ونفس الكلام. ان هؤلاء الاظناء معروفون لدى الجهاز الاستخباراتي الفرنسي. وكل مرة يقومون بنشاطاتهم المتطرفة في سبات عميق وغياب تام لهاته الاجهزة الاستخبراتية. مرة الظنين جزائري وتارة أخرى تونسي واليوم مغربي. وكل مرة يجهزون على هؤلاء المتطرفين ويتم قتلهم لتبقى الحقيقة مجهولة.
كفى يا ساسة فرنسا من نشر سياسة التطرف. قد انكشفت الاقنعة فلا تستحمروا شعوب الامة الاسلامية.
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-1
11 - Hicham الجمعة 23 مارس 2018 - 14:46
متبقاش تقولو مغربي لئنه جميع المتطرفين الاوروربين ازدادو وتربو في اوروبا ويحملون جنسيات هده البلدان ولاد بلاد حقاق ميقتلوش ابرياء
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-5
12 - meme الجمعة 23 مارس 2018 - 14:49
وجدوا ما يغطي و ينسي الفرنسيين اضرابات امس دهائ و مكر لا مثيل له سبحان الله يستهبلون الشعوب
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13 - جووووووويل الجمعة 23 مارس 2018 - 14:54
لماذا لم يقولون مختل عقليا ، وانتها الامر هاكدا عدما يكون الفاعل اجنبي
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14 - hamid الجمعة 23 مارس 2018 - 15:02
جنسية هذا الارهابي سوف تسيئ
في طلب المغرب تنظيم كأس العالم
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15 - mosi.fes الجمعة 23 مارس 2018 - 15:05
الى جهنم وبئس المصير...
ومن يحس بذرة شفقة عليه فهو مائل ميل الشيطان الذي وسوس له...الى ان صار من قال فيهم الله في سورة الكهف. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا# الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا...
صدق الله العظيم..
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16 - aissa الجمعة 23 مارس 2018 - 15:06
شباب مراهق تافهون و تاءهون لا يعرفون ماذا يريدون ، ليس لهم ثقافة ، ولا دراية بما يفعلون.
بدون ضمير ولا إحساس. خوارج عن دين الإسلام الصحيح.
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