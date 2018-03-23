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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" تتبنى الهجمات الدموية في جنوب فرنسا

"داعش" تتبنى الهجمات الدموية في جنوب فرنسا

"داعش" تتبنى الهجمات الدموية في جنوب فرنسا
هسبريس - متابعة
الجمعة 23 مارس 2018 - 15:30

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم مسؤوليته عن اختطاف رهائن في جنوب فرنسا.

وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة إن المهاجم هو أحد "جنود الدولة الإسلامية" على حد وصف الوكالة.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في تغريدة اليوم الجمعة أن محتجز الرهائن في متجر بجنوب فرنسا سقط برصاص الشرطة، لتتزامن مع تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن وفاة المهاجم.

وتتعامل السلطات الفرنسية مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل، إن "الأمر بشن هجوم صدر، ولكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل".

وذكرت وزارة الداخلية أن شخصين قتلا. وقال مصدر بالوزارة إن ثلاثة آخرين أصيبوا وأحدهم حالته حرجة للغاية، وأن الحصيلة مرشحة للزيادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - saad الجمعة 23 مارس 2018 - 15:39
وغادي يطلع الارهابي مغربي تاني حنا مجهدين فهادشي
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11
2 - abdelmajid الجمعة 23 مارس 2018 - 15:55
قولوا للناس الذين يُحاربون العربية ويُريدون الدارجة أنهم يريدون الإرهاب.قولوا لهم إن هؤلاء القتلة كلهم يوجدون في أوروبا يجهلون اللغة وأي فكر متطرف يحصدهم. قولوا لهم أن العربية والفهم يحاربان الإرهاب. ياحسرتي على عيوش يُريد مزيد من الدم
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-13
3 - Farid الجمعة 23 مارس 2018 - 15:56
داعش ماهي الا بعبع وضعته امريكا في الشرق الاوسط فهي من تمدهم بالاسلحة.
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2
4 - كمال غالب الجمعة 23 مارس 2018 - 16:38
هذه العمليه فبركه لتحضير عمل عسكرى فى سوريا او للتحضير لسن قوانين
ضد المسلمين
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2
5 - مغربي الجمعة 23 مارس 2018 - 16:45
الناس كي دايرين، الرئيس طار ف ساعة من دولة لدولة و الدركي ضحى بحياتو مقابل رهينة... ماشي شي حاجة هادشي كامل لاكن لن يقوم المغربي ،ايا كانت مرتبته في الدولة ،بشيئ مماثل. لهذا السبب لن اعود لك يا موطني الحبيب
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6
6 - عابر الجمعة 23 مارس 2018 - 16:59
المرجو عدم ربط هذه الجماعة المتطرفة بديننا الإسلامي الحنيف،يقولون الدولة الإسلامية فهي لاتمت للإسلام والمسلمين بصلة، إنما هي الدولة الإجرامية التي تبعت الرعب في نفوس الناس و القتل بغير وجه حق، قال تعالى (ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )صدق الله العظيم
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