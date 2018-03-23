"داعش" تتبنى الهجمات الدموية في جنوب فرنسا

هسبريس - متابعة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم مسؤوليته عن اختطاف رهائن في جنوب فرنسا.

وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة إن المهاجم هو أحد "جنود الدولة الإسلامية" على حد وصف الوكالة.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في تغريدة اليوم الجمعة أن محتجز الرهائن في متجر بجنوب فرنسا سقط برصاص الشرطة، لتتزامن مع تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن وفاة المهاجم.

وتتعامل السلطات الفرنسية مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل، إن "الأمر بشن هجوم صدر، ولكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل".

وذكرت وزارة الداخلية أن شخصين قتلا. وقال مصدر بالوزارة إن ثلاثة آخرين أصيبوا وأحدهم حالته حرجة للغاية، وأن الحصيلة مرشحة للزيادة.