اشتباكات "تحرير السودان" تؤجج إقليم دارفور

هسبريس ـ مُتابعة

قالت حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، غرب السودان، بقيادة عبد الواحد نور، إنها تخوض معارك مع قوات حكومية في منطقة جبل مرة منذ الأربعاء الماضي.

وأعلن الجيش السوداني، في أبريل 2016، خلو إقليم دارفور من التمرد، عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة.

واتهم المتحدث باسم "تحرير السودان"، محمد عبد الرحمن الناير، القوات الحكومية بمهاجمة مواقع تحت سيطرة الحركة أعلى جبل مرة، قائلا في بيان: "الحركة دخلت في معارك مع قوات الحكومة في ولاية جنوب دارفور".

وذكر الناير أن "القوات الحكومية حاولت، مرة أخرى، دخول منطقة دولدا بقوة قوامها 100 سيارة، وقوات على متون الخيل والجمال"، مشيرا إلى سقوط قتلى من القوات المهاجمة وحرق شاحنة وقود وثلاث سيارات دفع رباعي.

لكن إذاعة ولاية وسط دارفور المحلية قالت إن "القوات الحكومية تتعامل الآن مع فلول تتبع حركة عبد الواحد نور، بسبب تنفيذها عمليات نهب وسلب". وذكرت أن أن الحركة لا تسيطر على جبل مرة في الأجزاء الواقعة منه بولاية وسط دارفور، و أن المناطق التي ذكرتها الحركة تتبع ولاية جنوب دارفور.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، يناير الماضي، إلى تراجع أنشطة الجماعات المسلحة في إقليم دارفور باستثناء "أنشطة لصوصية" لبقايا حركة عبد الواحد في جبل مرة.

ويمتد جبل مرة بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور ،على مساحة 12 ألفا و800 كيلومتر مربع، وهو يتكون من قمم بركانية بارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق مستوى البحر، ويتمتع بمناخ معتدل ومصادر مياه غنية طوال العام.