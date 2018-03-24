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كُتّاب وآراء
شرطة ألمانيا تنقذ عراقيين قرب الحدود الهولندية
تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير تسعة نازحين عراقيين كانوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق عند مدينة باد بينتهايم، على الحدود مع هولندا.
وقالت الشرطة الألمانية إن النازحين التسعة، من بينهم امرأتان وطفلان في سن العاشرة والثانية عشرة، حاولوا لفت الانتباه إليهم من خلال إحداث الضجيج داخل الشاحنة خلال توقفها في باحة استراحة.
ويبدو أن أحد المهربين خبأ النازحين داخل مقطورة الشاحنة خلال توجهها إلى فرنسا، إلا أن مقصدهم المتفق عليه كان بريطانيا، حيث كانت المركبة ستمر عليها خلال توجهها إلى أوكرانيا، التي تمثل وجهتها الأصلية.
إلا أن النازحين استغاثوا بعد أن تعرضوا للجوع والعطش وشعور متزايد بالبرودة، وراحوا يضربون هيكل الشاحنة من الداخل لإثارة الانتباه إلى تواجدهم بداخلها.
قالت الشرطة إنه من الواضح أن قائد الشاحنة، الأوكراني الجنسية، لم يكن مشاركا في تهريب اللاجئين، وتفاجأ تماما بما حدث.