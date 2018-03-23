الجبير: نأمل عودة قطر للصواب وتصحيح أخطاءها

هسبريس ـ مُتابعة

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، عن أمله في أن "تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء".

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت إجراءات عقابية بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم، إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

وأضاف الجبير أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيتوجه اليوم إلى سياتل ضمن زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة؛ وتستغرق ثلاثة أسابيع.