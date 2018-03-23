24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:25
|12:39
|16:03
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي: انضمام المغرب إلى سيداو اختيار استراتيجي
- مدرسة "أولاد وهاب" في بنسليمان .. الداخل مفقود والخارج مولود
- باحثون يرصدون متغيرات انتخابات 2015 بالمغرب
- قراءة في بلاغ مجلس الأمن حول قضية الصحراء
- جدل الإرث
زيان "مُتهَما": رئيس الحكومة ومستشارو الملك سواسية أمام القضاء (5.00)
برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)
الساعة المائية بفاس العتيقة .. حياة ثانية تنتظر معلمة حيرت العلماء (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجبير: نأمل عودة قطر للصواب وتصحيح أخطاءها
أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، عن أمله في أن "تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء".
واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت إجراءات عقابية بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم، إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.
وأضاف الجبير أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيتوجه اليوم إلى سياتل ضمن زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة؛ وتستغرق ثلاثة أسابيع.