قتيلان جراء انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

هسبريس - متابعة

أفاد مصدر أمني مصري، اليوم السبت، بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق بمحافظة الاسكندرية شمال البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" انفجرت سيارة مفخخة في شارع المعسكر الروماني بوسط الاسكندرية بالقرب من فندق تيوليب حيث تسبب الانفجار بخسائر في المباني والسيارات بالمنطقة وسقوط قتيلين وعدد من الجرحى".

وأشار إلى أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الاسكندرية ولكنه فشل في تحقيق هدفه، لافتا إلى أنه تم فرض طوق أمني في المكان وانتقل خبراء المفرقعات وتم إبلاغ المعمل الجنائي لبيان مكونات العبوة الناسفة في السيارة.

يأتي الهجوم قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية التي يطمح فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى ولاية رئاسية ثانية بعد ولاية أولى دامت أربع سنوات اتسمت بمحاربة الإرهاب.