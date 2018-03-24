24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:2312:3916:0318:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب (5.00)

  2. أغلبية قراء هسبريس يتوقعون ''انهيار'' حكومة العثماني قبل 2021 (5.00)

  3. زيان "مُتهَما": رئيس الحكومة ومستشارو الملك سواسية أمام القضاء (5.00)

  4. قتيل في حادثة سير مفجعة بين سطات والبروج (5.00)

  5. برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان جراء انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

قتيلان جراء انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

قتيلان جراء انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية
هسبريس - متابعة
السبت 24 مارس 2018 - 10:58

أفاد مصدر أمني مصري، اليوم السبت، بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق بمحافظة الاسكندرية شمال البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" انفجرت سيارة مفخخة في شارع المعسكر الروماني بوسط الاسكندرية بالقرب من فندق تيوليب حيث تسبب الانفجار بخسائر في المباني والسيارات بالمنطقة وسقوط قتيلين وعدد من الجرحى".

وأشار إلى أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الاسكندرية ولكنه فشل في تحقيق هدفه، لافتا إلى أنه تم فرض طوق أمني في المكان وانتقل خبراء المفرقعات وتم إبلاغ المعمل الجنائي لبيان مكونات العبوة الناسفة في السيارة.

يأتي الهجوم قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية التي يطمح فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى ولاية رئاسية ثانية بعد ولاية أولى دامت أربع سنوات اتسمت بمحاربة الإرهاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.