24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:23
|12:39
|16:03
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب
- عارضة إباحية تكشف "علاقة غرامية" مع ترامب
- الصين تخطط لإقرار "رسوم جمركية انتقامية"
- بلكا ينحت علاقة الرسام العالمي برافو بالمغرب
- شعبية ماكرون تبلغ أدنى مستوياتها بفرنسا
الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب (5.00)
برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الصربي وديّا استعدادا للمونديال - (115)
- أسماء المرابط .. سيدة "العلاج بالصدمة" لتحقيق الإصلاح الديني - (77)
- هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ - (67)
- "الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية - (66)
- العثماني من ميسور: "بلا لحم بلا برقوق المصباح في الصندوق" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش التركي يعلن السيطرة الكاملة على عفرين
أعلن الجيش التركي، صباح اليوم السبت، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بيان صادر عن الجيش التركي اليوم، أنّ قوات "غصن الزيتون" تتخذ تدابير احترازية من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم.
وفي هذا الإطار تجري القوات التركية تمشيطاً لمنطقة عفرين، من أجل تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، أن قوات بلاده المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستصل حتى أطراف حلب عند بلدتي "نُبّل" و"الزهراء"، لتحكم السيطرة على منطقة عفرين كاملة.
وأكد أكار أن تركيا لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسياسة، سواء في سورية أو العراق، وهي تبدي احترامًا كبيرًا في هذا الإطار.
وأشار أنه "لا يمكن أن يكون الإرهابيون بنوا الملاجئ في عفرين بقدراتهم وحدها، من المستحيل أن تكون أنشئت دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما".
وأطلقت القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير الماضي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر المعارض ، لتحرير منطقة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) وداعش.