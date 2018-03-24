اعتقال صديق منفذ الهجوم على متجر فرنسي

هسبريس - إفي

اعتقل صديق للإرهابي الذي قتل، الجمعة، أربعة أشخاص في جنوب فرنسا وتمت تصفيته بعد احتجاز رهائن في متجر بمدينة تريب، الليلة الماضية للاشتباه في ضلوعه في الأحداث، بحسب مصادر قضائية.

وذكرت المصادر لـ(إفي) أن المعتقل يبلغ من العمر 18 عاما وهو من دائرة معارف رضوان لقديم منفذ الهجوم ويجري التحقيق معه للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية.

وكان المدعي المكلف بالتحقيق فرنسوا مولينز قد أعلن أمس عن اعتقال فتاة في الـ18 من عمرها، وهي صديقة لقديم.

وكان لهذا الجهادي البالغ من العمر 25 عاما ويحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية سوابق جنائية وقضى حكما بالسجن في 2016 وكان على لائحة المراقبة بسبب تبنيه أفكارا متشددة.

وبدأ لقديم الهجوم صباح الجمعة وانتهى بعد ثلاث ساعات ونصف عقب مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بعضهم تعرض لإصابات بالغة.

ويعد هذا أول هجوم يحمل طابعا جهاديا تشهده فرنسا منذ مقتل شابين في محطة قطارات مارسيليا مطلع أكتوبر الماضي، وهو الاعتداء الـ13 الذي يسفر عن سقوط قتلى منذ الهجوم على مجلة (شارلي إبدو) الساخرة في السابع من يناير 2015.

وسقط 202 قتيل في جميع هذه الهجمات، ما يجعل فرنسا أول الأهداف الرئيسية لتنظيم (داعش).