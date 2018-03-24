24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:2312:3916:0318:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الكنبوري ينبش خلفيات ما وراء قضية المساواة في الإرث بالمغرب (5.00)

  2. قتيل في حادثة سير مفجعة بين سطات والبروج (5.00)

  3. برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)

  4. بطالة الممرضين (5.00)

  5. هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الصربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال صديق منفذ الهجوم على متجر فرنسي

اعتقال صديق منفذ الهجوم على متجر فرنسي

اعتقال صديق منفذ الهجوم على متجر فرنسي
هسبريس - إفي
السبت 24 مارس 2018 - 14:49

اعتقل صديق للإرهابي الذي قتل، الجمعة، أربعة أشخاص في جنوب فرنسا وتمت تصفيته بعد احتجاز رهائن في متجر بمدينة تريب، الليلة الماضية للاشتباه في ضلوعه في الأحداث، بحسب مصادر قضائية.

وذكرت المصادر لـ(إفي) أن المعتقل يبلغ من العمر 18 عاما وهو من دائرة معارف رضوان لقديم منفذ الهجوم ويجري التحقيق معه للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية.

وكان المدعي المكلف بالتحقيق فرنسوا مولينز قد أعلن أمس عن اعتقال فتاة في الـ18 من عمرها، وهي صديقة لقديم.

وكان لهذا الجهادي البالغ من العمر 25 عاما ويحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية سوابق جنائية وقضى حكما بالسجن في 2016 وكان على لائحة المراقبة بسبب تبنيه أفكارا متشددة.

وبدأ لقديم الهجوم صباح الجمعة وانتهى بعد ثلاث ساعات ونصف عقب مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بعضهم تعرض لإصابات بالغة.

ويعد هذا أول هجوم يحمل طابعا جهاديا تشهده فرنسا منذ مقتل شابين في محطة قطارات مارسيليا مطلع أكتوبر الماضي، وهو الاعتداء الـ13 الذي يسفر عن سقوط قتلى منذ الهجوم على مجلة (شارلي إبدو) الساخرة في السابع من يناير 2015.

وسقط 202 قتيل في جميع هذه الهجمات، ما يجعل فرنسا أول الأهداف الرئيسية لتنظيم (داعش).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المواطنة السبت 24 مارس 2018 - 15:33
شوهتونا و شوهتو المغرب و شوهتو الإسلام . الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.