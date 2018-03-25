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الرئيسية | خارج الحدود | "يونيفيل" تتدرب على القتال بأحياء لبنانية مأهولة

"يونيفيل" تتدرب على القتال بأحياء لبنانية مأهولة

"يونيفيل" تتدرب على القتال بأحياء لبنانية مأهولة
هسبريس - افي
الأحد 25 مارس 2018 - 00:38

أجرى اللواء متعدد الجنسيات بالقطاع الشرقي التابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" تدريبا مشتركا مع الجيش اللبناني للقتال داخل المناطق المأهولة بالسكان، وذلك تحت قيادة القائد الإسباني فرانسيسكو خابيير روميرو.

وأوضح اللواء أن التدريبات شارك فيها عسكريون من لبنان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا ونيبال والهند. وأضاف في بيان أن "القوات وزعت على ثلاث مجموعات مختلفة الجنسيات، وتدربت تحت قيادة ثلاثة ضباط: لبناني وإسباني وصربي".

وتضمن الجدول محاضرات نظرية تبعها تطبيق عملي في بعض المباني المخصصة لمثل هذا النوع من التدريبات الخاصة باقتحام بعض الجنود لمباني سكنية والتأكد من خلوها بينما تغطيهم مجموعة أخرى من الخارج.

وجاء في البيان أيضا أن "تلك التدريبات نظمت لمساعدة الجيش اللبناني في مهامه بشكل مناسب، وبهدف مشاركة الإجراءات".

يذكر أن "يونيفيل" بدأت عملها في لبنان عام 1978 بعد انسحاب إسرائيل من البلد العربي واستمرت منذ ذلك الحين لضمان استقرار المنطقة.

ويبلغ عناصر البعثة في الوقت الحالي من العسكريين 10 آلاف و500 فرد من 41 دولة، من بينهم 6 آلاف إسباني.

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