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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاجات في أمريكا على العنف المدرسي المسلح

احتجاجات في أمريكا على العنف المدرسي المسلح

احتجاجات في أمريكا على العنف المدرسي المسلح
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 مارس 2018 - 17:45

ينظم مئات الآلاف معظمهم من الشباب الأمريكيين مظاهرات حاشدة، اليوم السبت في واشنطن، للاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على مجزرة وقعت في إحدى المدارس في ولاية فلوريدا.

وتوقعت الشرطة أن يصل عدد المشاركين في مظاهرة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص، ولو تحقق ذلك ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأمريكية في تاريخها الحديث.

وقبل بداية المظاهرة الرئيسية بساعات احتشد آلاف المواطنين، بين البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، حاملين الملصقات واللافتات. كما أعلن عن تنظيم مسيرات مماثلة في مدن أمريكية أخرى كنيويورك وفيلادلفيا.

الرئيس دونالد ترامب لا يقيم حاليا في البيت الأبيض بواشنطن، حيث توجه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقره الخاص الفاخر بـ"مار آ لاجو".

يقوم على تنظيم المظاهرة الحاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن طلاب مدرسة مارجوي ستونمان دوغلاس العليا في باركلاند، بولاية فلوريدا، وهي المدرسة التي شهدت قيام شاب في التاسعة عشرة من عمره، يوم 14 فبراير الماضي، بقتل 14 قاصرا وثلاثة من البالغين.

ومنذ ذلك الوقت بدأ التلاميذ الذين نجوا من الحادث حملة احتجاجات ضد العنف المسلح للمطالبة بقوانين أشد صرامة فيما يخص امتلاك الأفراد في أمريكا للأسلحة، وتحولت هذه الحملة إلى حركة احتجاجات شاملة في جميع أنحاء البلاد، انضم إليها كثير من الآباء والأمهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdelghani السبت 24 مارس 2018 - 18:21
القضية ساهلة منع بيع اﻷسلحة ... و لكن شكون يقدر يهضر ف ميريكان مع تجار السلاح ... فهم الحكام الحقيقيين ف امريكا و الباقي مجرد واجهات و ديكورات
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2 - No fear السبت 24 مارس 2018 - 18:35
Fear has no place anywhere not only at schools
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3 - عبدالله السبت 24 مارس 2018 - 18:59
أكثر النقط السلبية في ملف أمريكا 2026.المسؤولون عن الملف المعربي أن يدافعوا على ترشح المغرب من خلال هذه الثعرات
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