24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بطالة الممرضين (5.00)

  2. هل تَخْضع كواليس "فيفا" لضغوطات أمريكية لإقصاء ملف المغرب؟ (5.00)

  3. شغف الرياضة وخطر الهلاك يلفان استغوار الشباب لكهوف بني ملال (5.00)

  4. أزيد من 5 آلاف طالب مغربي يدرسون بأوكرانيا (5.00)

  5. إقلاع أول طائرة بدون توقف بين أستراليا ولندن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئاسيات روسيا تنال من شارب سياسي شيوعي

رئاسيات روسيا تنال من شارب سياسي شيوعي

رئاسيات روسيا تنال من شارب سياسي شيوعي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 01:50

قص بافل جرودينين، المرشح الشيوعي في انتخابات الرئاسة الروسية المنقضية، شاربه بعد خسارته رهان بخصوص النتيجة.

جرودينين، في مقطع مصور على نشر على يوتيوب، قال: "في بداية الإنتخابات راهنت كاتب المدونات يوري دود أنني سأقص شاربي إذا حصلت على أقل من 15% من الأصوات".

وكان المرشح الشيوعي (57 عاما) قد حصل على 11.77% من إجمالي أصوات الناخبين وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الإنتخابية المركزية، حيث كان ثانيا خلف الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاز بولاية جديدة بعد أن حصد 76.69%.

وأكد رجل الأعمال في مجال الزراعة: "لا أصدق النتيجة. أنا مقتنع تماما أننا حصلنا على أصوات أكثر بكثير"، ولكنه اعترف بخسارة رهانه موضحا أنه يجب عليه تنفيذ كلمته "كرجل شريف".

واستطرد جرودينين وهو يتجه إلى الحمام: "الرهان هو الرهان. سأحلق شاربي لأول مرة منذ 30 عاما.. وسواء بشارب أو بدون سنستمر نحو الأمام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.