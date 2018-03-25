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كُتّاب وآراء
رئاسيات روسيا تنال من شارب سياسي شيوعي
قص بافل جرودينين، المرشح الشيوعي في انتخابات الرئاسة الروسية المنقضية، شاربه بعد خسارته رهان بخصوص النتيجة.
جرودينين، في مقطع مصور على نشر على يوتيوب، قال: "في بداية الإنتخابات راهنت كاتب المدونات يوري دود أنني سأقص شاربي إذا حصلت على أقل من 15% من الأصوات".
وكان المرشح الشيوعي (57 عاما) قد حصل على 11.77% من إجمالي أصوات الناخبين وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الإنتخابية المركزية، حيث كان ثانيا خلف الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاز بولاية جديدة بعد أن حصد 76.69%.
وأكد رجل الأعمال في مجال الزراعة: "لا أصدق النتيجة. أنا مقتنع تماما أننا حصلنا على أصوات أكثر بكثير"، ولكنه اعترف بخسارة رهانه موضحا أنه يجب عليه تنفيذ كلمته "كرجل شريف".
واستطرد جرودينين وهو يتجه إلى الحمام: "الرهان هو الرهان. سأحلق شاربي لأول مرة منذ 30 عاما.. وسواء بشارب أو بدون سنستمر نحو الأمام".