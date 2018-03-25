رئاسيات روسيا تنال من شارب سياسي شيوعي

هسبريس ـ مُتابعة

قص بافل جرودينين، المرشح الشيوعي في انتخابات الرئاسة الروسية المنقضية، شاربه بعد خسارته رهان بخصوص النتيجة.

جرودينين، في مقطع مصور على نشر على يوتيوب، قال: "في بداية الإنتخابات راهنت كاتب المدونات يوري دود أنني سأقص شاربي إذا حصلت على أقل من 15% من الأصوات".

وكان المرشح الشيوعي (57 عاما) قد حصل على 11.77% من إجمالي أصوات الناخبين وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الإنتخابية المركزية، حيث كان ثانيا خلف الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاز بولاية جديدة بعد أن حصد 76.69%.

وأكد رجل الأعمال في مجال الزراعة: "لا أصدق النتيجة. أنا مقتنع تماما أننا حصلنا على أصوات أكثر بكثير"، ولكنه اعترف بخسارة رهانه موضحا أنه يجب عليه تنفيذ كلمته "كرجل شريف".

واستطرد جرودينين وهو يتجه إلى الحمام: "الرهان هو الرهان. سأحلق شاربي لأول مرة منذ 30 عاما.. وسواء بشارب أو بدون سنستمر نحو الأمام".