شهادة: الجاسوس سكريبال طلب العفو من بوتين

هسبريس ـ مُتابعة

قال فلاديمير تيموشكوف، صديق الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي تعرض لحادث تسميم مؤخرا، إن "سكريبال كتب رسالة للرئيس فلاديمير بوتين طلب فيها عفوا كاملا".

وذكر تيموشكوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، "لقد أبلغني بأنه كتب إلى فلاديمير بوتين مطالبا إياه بالعفو الكامل، وأن يسمح له بزيارة روسيا"، بينما لم يذكر تيموشكوف متى تم إرسال الرسالة المزعومة، ونفى الكرملين أن يكون قد تلقاها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال لوكالة أنباء ريا نوفوستي: "الأمر غير صحيح".

وذكر تيموشكوف أنه تمكن من لقاء سكريبال في 2012، عن طريق ابنته يوليا، وتحدث معه هاتفيا لمدة نصف الساعة.

وأضاف أن سكريبال نفى أن يكون خائنا، وأوضح أن "سكريبال يعتقد أن القسم الذي أداه كان يتعلق بوطنه الاشتراكي الاتحاد السوفيتي وليس روسيا. أبلغني أنه ندم على أن أصبح عميلا مزدوجا، ذلك أفسد كل شيء في حياته".

أدين سكريبال بالتجسس في روسيا عام 2006، وجاء إلى بريطانيا ضمن صفقة تبادل سجناء عام 2010.