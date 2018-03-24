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كُتّاب وآراء
هجمات مسلحة تسقط قتلى في الكونغو الديموقراطية
لقي 6 مدنيين مصرعهم في هجوم على 3 بلدات في ايتوري، بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي تشهد اعمال عنف أوقعت نحو مئة قتيل، منذ دجنبر الماضي، بحسب ما افاد مسؤول محلي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في المنطقة قوله: "لقد تعرضت بلدات بنيي ودزولي ومباتشولو لهجمات .. وأحصينا حتى الان ستة قتلى والعديد من الجرحى".
وأضاف لونيما أن "الجرحى لا يزالون يتوافدون، وسمعت عدة طلقات نارية، بينما تم إضرام النار في العديد من المنازل"، بينما صرح المتحدث باسم الجيش، الليونتان جول نغوغو، في تعليقه على اتهامات تزعم تواطؤ الجيش مع المهاجمين، قائلا: "انها ادعاءات كاذبة فنحن جيش محترف يتصدى للاعداء اينما كانوا".