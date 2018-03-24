تكريم وطني للضابط الذي "مات بطلا" في فرنسا

هسبريس ـ أ.ف.ب

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن تكريما وطنيا سيقام للدركي الذي قتل، مع ثلاثة أشخاص آخرين، بيد جهادي في جنوب فرنسا. كما تم أيضا استدعاء هيئة متابعة الأشخاص الذين انتقلوا إلى التطرف.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "الإعلان عن تكريم وطني للضابط الذي مات بطلا تم في أعقاب اجتماع لمجلس الدفاع في الإليزيه"، دون تحديد موعد له.

وطلب ماكرون استدعاء مسؤولي الهيئات المكلفة بمتابعة المتطرفين، من استخبارات وشرطة ودرك ونيابة وإدارة السجون. وأوضحت وزارة الداخلية أن "مثل هذا النوع من الاجتماعات يهدف إلى التذكير بإرشادات التيقظ بعد حادث مماثل".

وقال رضوان لقديم، 25 عاما والفرنسي من أصل مغربي، إنه "جندي في تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي أعلن لاحقا تبنيه الهجوم. ورغم أن أجهزة الاستخبارات رصدته وتابعته، فإن وزير الداخلية جيرار كولومب قال: "كنا نعتقد أنه لم ينتقل إلى التطرف".

وعثر المحققون في منزل رضوان لقديم بكاركاسون على "رسائل فيها إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية"، ويمكن اعتبارها وصية حسب ما أفادت به مصادر متطابقة. كما تم توقيف شخصين، هما شاب في الـ17 من عمره، قالت السلطات إنه صديق المهاجم، ورفيقته.

وقُتل المهاجم، الذي كان يحمل مسدسا وسكينا وعبوات ناسفة، حسب مصدر قريب من التحقيق، برصاص قوات الأمن بعد هجوم دام بدأ في كاركاسون وانتهى داخل سوبرماركت في تريب البلدة القريبة حيث احتجز عدة أشخاص رهائن.

وخلال عملية احتجاز الرهائن، تطوع اللفتنانت كولونيل أرنو بلترام (45 عاما) ليحل محل امرأة كان المهاجم يحتجزها، حسب مصدر قريب من التحقيق.

وتوفي بلترام، الذي أصيب إصابة خطيرة، اليوم السبت، متأثرا بجروحه، مما أثار موجة تأثر عارمة في البلاد. وصرح الرئيس الفرنسي بأن بلترام "مات بطلا"، و"يستحق أن يحظى باحترام الأمة ومحبتها".

ووجه مسجد باريس الكبير تحية "لشجاعة وقيم والتزام" الضابط.

هجوم رهيب حسب ترامب

نكست الأعلام على مراكز الدرك وسيقام قداس صباح الأحد، سيترأسه أسقف كاركاسون في تريب، حيث ستقام سهرة صلاة لراحة أنفس الضحايا. وأصيب في الهجوم ثلاثة أشخاص، أحدهم كان لا يزال بين الحياة والموت.

وتوافد سكان المنطقة لوضع أكاليل الزهور أمام السوق الممتاز المغلق في تريب، وثكنة الدرك في كاركاسون. بينما دعت ماري كلير كاستيل، التي أتت حاملة باقة من الورود البيضاء كتب عليها "شكرا"، إلى "تكريم وطني للضابط"، قائلة: "إنه بطل.. لقد أنقذ أرواحا".

وفي تريب عبر السكان عن صدمتهم وحزنهم. وقالت خديجة (52 عاما) بصوت مرتعش: "كنا نقول إن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في المدن الكبيرة".

ولا تزال فرنسا، المشاركة في التحالف العسكري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، تعيش تحت التهديد الإرهابي منذ موجة الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة على أراضيها، والتي أوقعت 245 قتيلا منذ عام 2015.

وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة بـ"الأعمال العنيفة لمنفذ الهجوم وأي شخص قدم دعما له"، مضيفا "أفكارنا وصلواتنا مع ضحايا الهجوم الرهيب في فرنسا بالأمس، ونشعر بالأسى للخسارة التي لحقت بهذه الأمة".

من جهته، دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى "تصد دولي متضامن تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة" للإرهاب، معربا عن تضامن بلاده مع فرنسا "الصديقة حيال تهديدات الإرهاب وجرائمه".

الضحايا

ولد لقديم بالمغرب في 11 أبريل 1992، ونال الجنسية الفرنسية سنة 2004. وكان مدرجا على لوائح أمن الدولة، ويخضع منذ 2014 لمراقبة أجهزة الاستخبارات "بسبب ارتباطه بالتيار السلفي"، حسب المدعي العام فرنسوا مولانس. وأشار مصدر قريب من التحقيق إلى أن لقديم لم يتوجه أبدا إلى سوريا.

وفي غشت 2016 أمضى لقديم شهرا في السجن بعد إدانته بـ"حمل سلاح محظور"، و"استخدام مواد مخدرة"، و"رفض الانصياع للأوامر". وبين سنتي 2016 و2017 خضع من جديد لمراقبة الاستخبارات، التي لم ترصد "أي مؤشر يمكن أن ينذر بالانتقال إلى عمل إرهابي".

ودعا لقديم، خلال العمل الإرهابي الذي قام به، إلى "تحرير إخوته"، وفق النائب العام فرنسوا مولانس، ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، الوحيد الذي لا يزال حيا من منفذي اعتداءات 13 نونببر، والمسجون قرب باريس.

وكان لقديم قد بدأ هجومهعندما سرق سيارة، قتل راكبا فيها وأصاب السائق البرتغالي بجروح خطيرة في الرأس. ثم أطلق النار بعد ذلك على أربعة من رجال الشرطة، أصاب واحدا منهم في كتفه، قبل أن يلوذ بالفرار.

دخل لقديم إلى "سوبرمارشي سوبر يو" في "تريب"، وقتل جزارا وأحد الزبائن. ثم أطلق النار على الدركي الذي بقي بمفرده معه، مما شكل إشارة انطلاق هجوم قوات الأمن الذي انتهى بمقتل المهاجم.