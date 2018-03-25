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الرئيسية | خارج الحدود | تدابير أمنية مشددة تسبق الانتخابات الرئاسية بمصر

تدابير أمنية مشددة تسبق الانتخابات الرئاسية بمصر

تدابير أمنية مشددة تسبق الانتخابات الرئاسية بمصر
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 15:50

تنطلق غدا الأثنين في مصر الانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم أمام 14 ألف لجنة فرعية موزعة على جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

ويتنافس الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى في هذه الانتخابات المحسومة للسيسي.

وأعلن الجيش المصري أنه استكمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعدادات لتأمين اللجان الانتخابية. كما تزينت المدارس التي من المقرر أن تستضيف مقارا انتخابية بأعلام مصر وبدت التجهيزات واضحة في محيطها.

وعشية انطلاق الانتخابات، لقي شرطيان حتفهما وأصيب خمسة آخرون في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية بشمال مصر.

كان السيسي طالب الناخبين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات أيا كانت توجهاتهم وآراؤهم. وأكد أن "نزول المصريين للانتخابات سيكون بمثابة دعم للدولة ومشروعها".

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