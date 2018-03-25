توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا

هسبريس - متابعة

أكد مكتب الشرطة المحلي في مدينة كييل الألمانية إلقاء القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون عند دخوله من الدنمارك إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم المكتب اليوم الأحد إن الشرطة الاتحادية أوقفته قرابة الساعة 19ر11 (بالتوقيت المحلي) على الطريق السريع رقم 7، وذلك بناء على أمر اعتقال أوروبي ضده.

وكان جاومي ألونوزو-جويفييلياس، محامي رئيس إقليم كتالونيا السابق أعلن ذلك بالفعل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب المكتب الصحفي لبوجديمون، فإنه تم التعامل معه على نحو جيد، وهو موجود الآن في قسم شرطة.