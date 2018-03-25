24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
- حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية
- المجتمع والأسرة بالمغرب
- العثماني يعترف بـ"جيوب مقاومة" اليوسفي ويتجاهل "تماسيح بنكيران"
- في ذِكرى رحيل الجندي .. "ولد القصور" تأريخ شعبي لنضال البسطاء
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
الأحد 25 مارس 2018 - 12:50
أكد مكتب الشرطة المحلي في مدينة كييل الألمانية إلقاء القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون عند دخوله من الدنمارك إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد.
وقال متحدث باسم المكتب اليوم الأحد إن الشرطة الاتحادية أوقفته قرابة الساعة 19ر11 (بالتوقيت المحلي) على الطريق السريع رقم 7، وذلك بناء على أمر اعتقال أوروبي ضده.
وكان جاومي ألونوزو-جويفييلياس، محامي رئيس إقليم كتالونيا السابق أعلن ذلك بالفعل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب المكتب الصحفي لبوجديمون، فإنه تم التعامل معه على نحو جيد، وهو موجود الآن في قسم شرطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - قنيطري ,,, الأحد 25 مارس 2018 - 13:24
جميل ... نتمنى تسليمه لإسبانيا و محاكمته في أقرب وقت ..
الحكومة الإسبانية في نهاية التسعينات و بداية الألفية خسرت ملايير الدولارات على كاتالونيا ليتقوى إقتصاد الإقليم وفي الأخير يأتي هذا الشخص الذي لم يقدم لها أي شئ و يطالب بالإنفصال !!!
الحكومة الإسبانية في نهاية التسعينات و بداية الألفية خسرت ملايير الدولارات على كاتالونيا ليتقوى إقتصاد الإقليم وفي الأخير يأتي هذا الشخص الذي لم يقدم لها أي شئ و يطالب بالإنفصال !!!
2 - dans le noire الأحد 25 مارس 2018 - 13:27
voila le bon travail du service secret espagnole et nous le pozbale et Alger salie l'image du maroc dans le monde sans rien faire aucune vision pour mètre les chose a leurs place merci hesspress publier
3 - ياسين الأحد 25 مارس 2018 - 14:03
محير هادا الامر ..عندما يتعلق الامر بانفصالي اسانيا فكل الاتحاد الاروبي يقف الى جانب اسبانيا .اما ادا تعلق الامر بانفصالي العالم او بالاخص العرب والمسلمين مثل الاكراد والبوليزاريو والنوبة والسودان والامازيغ فهو حق في تقرير المصير .وتدعيمها فكل الوصائل ..وجهان لعملة واحدة ومصالحها هي الاولى .اما الباقي فالى الخراب والدمار ...انها ؤروبا القدرة
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3