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الرئيسية | خارج الحدود | توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا

توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا

توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 12:50

أكد مكتب الشرطة المحلي في مدينة كييل الألمانية إلقاء القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون عند دخوله من الدنمارك إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم المكتب اليوم الأحد إن الشرطة الاتحادية أوقفته قرابة الساعة 19ر11 (بالتوقيت المحلي) على الطريق السريع رقم 7، وذلك بناء على أمر اعتقال أوروبي ضده.

وكان جاومي ألونوزو-جويفييلياس، محامي رئيس إقليم كتالونيا السابق أعلن ذلك بالفعل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب المكتب الصحفي لبوجديمون، فإنه تم التعامل معه على نحو جيد، وهو موجود الآن في قسم شرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قنيطري ,,, الأحد 25 مارس 2018 - 13:24
جميل ... نتمنى تسليمه لإسبانيا و محاكمته في أقرب وقت ..
الحكومة الإسبانية في نهاية التسعينات و بداية الألفية خسرت ملايير الدولارات على كاتالونيا ليتقوى إقتصاد الإقليم وفي الأخير يأتي هذا الشخص الذي لم يقدم لها أي شئ و يطالب بالإنفصال !!!
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5
2 - dans le noire الأحد 25 مارس 2018 - 13:27
voila le bon travail du service secret espagnole et nous le pozbale et Alger salie l'image du maroc dans le monde sans rien faire aucune vision pour mètre les chose a leurs place merci hesspress publier
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0
3 - ياسين الأحد 25 مارس 2018 - 14:03
محير هادا الامر ..عندما يتعلق الامر بانفصالي اسانيا فكل الاتحاد الاروبي يقف الى جانب اسبانيا .اما ادا تعلق الامر بانفصالي العالم او بالاخص العرب والمسلمين مثل الاكراد والبوليزاريو والنوبة والسودان والامازيغ فهو حق في تقرير المصير .وتدعيمها فكل الوصائل ..وجهان لعملة واحدة ومصالحها هي الاولى .اما الباقي فالى الخراب والدمار ...انها ؤروبا القدرة
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6
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