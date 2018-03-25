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الرئيسية | خارج الحدود | "داعشي تونسي" يجلب تعزيزات أمنية كثيفة في روما

"داعشي تونسي" يجلب تعزيزات أمنية كثيفة في روما

"داعشي تونسي" يجلب تعزيزات أمنية كثيفة في روما
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 16:38

بدأت قوى الأمن الإيطالية اليوم الأحد نشر تعزيزات لها في العاصمة روما، بعد ورود أنباء عن وجود إداعشي تونسي الجنسية "ينوي القيام بعملية إرهابية".

وقال التلفزيون الحكومي، إن وزارة الداخلية شددت من تدابيرها الأمنية، ونشر تعزيزات من قوات شرطة مكافحة الإرهاب في أنحاء مختلفة من العاصمة روما.

وأضاف، وفقاً لمصدر في وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي الوزارة بلاغاً من السفارة الإيطالية في تونس، استناداً إلى رسالة من مجهول، تفيد بوجود إرهابي تونسي الجنسية في وسط العاصمة روما، يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، ينوي القيام بعملية إرهابية.

وأشار إلى أنه في أعقاب ورود هذه المعلومات، تم نشر المزيد من الدوريات التابعة للشرطة، إلى جانب المتواجدة أصلاً منذ رفع حالة التأهب خلال عطلة أعياد الميلاد في ديسمبر الماضي.

وحسب المصدر فإن هذه التدابير ستستمر خلال فترة الاحتفال بعيد الفصح (الأول من أبريل)، التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الإثنين المقبل، وستشمل بصورة خاصة المباني الحكومية، والأماكن التاريخية والكنائس الرئيسية ومناطق المشاة المزدحمة، ومراكز التسوق والمترو والمحطات والمطارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - وديع الأحد 25 مارس 2018 - 17:10
لعن الله من صنع داعش ومن يستفيد من دعاية لها ومن يستغلها لتحقيق أهدفه
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2 - Amine الأحد 25 مارس 2018 - 17:24
الداعشي ليس تونسيا، إما أن يكون داعشيا منتسبا لدولة داعش الوهمية أو أن يكون أمريكيا
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