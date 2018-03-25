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كُتّاب وآراء
ترامب يعلن قرب بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك سيبدأ "على الفور" بعدما صدق الكونغرس الجمعة على حصة مليار و600 مليون دولار لبنائه.
وكتب ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" أنه "يمكن عمل الكثير بمليار و600 مليون دولار المخصصة لبناء وإصلاح الجدار الحدودي. وهذا مجرد مبلغ مبدئي. سيبدأ العمل على الفور".
وأقر الكونجرس الأمريكي الجمعة مشروع موازنة مالية تقدر بـ1.3 تريليون دولار تشمل حصة مليار و600 مليون دولار لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك، أحد تعهدات ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ويبعد هذا المبلغ كثيرا عن مبلغ الـ25 مليار الذي طلبه ترامب لتشييد الجدار.
وعن ذلك أكد ترامب في تغريدته على أن "باقي المبلغ سيأتي".
واشترط الكونجرس أن مبلغ المليار و600 مليون يتم صرفه على تكاليف بناء الجدار على مسافة معينة وفي مكان محدد كما على سبيل المثال سيتم تخصيص 251 مليون منها لتجديد السياج المضاعف القائم بين سان دييجو (كاليفورنيا) وتيخوانا (المكسيك).
كما ذكر ترامب في تغريدته اليوم أن جزءا من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع (بنتاجون) سيتم تخصيصه لـ"إعادة بناء" القوات المسلحة الأمريكية وخلق كثير من فرص العمل ولكي "يعود الجيش لثرائه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ليبن السور وغدا عندما ينقلب الميزان سيسارع المتغطرسون الى المطالبة بازالة الجدار.
يقول الشاعر:
لقد كان للاغبى ملامح عاقل...
فظن خفاف العقل انه ذو الجلا