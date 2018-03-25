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الرئيسية | خارج الحدود | ساركوزي يعتزم الطعن في اتهام "تمويلات القذافي"

ساركوزي يعتزم الطعن في اتهام "تمويلات القذافي"

ساركوزي يعتزم الطعن في اتهام "تمويلات القذافي"
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 17:47

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اعتزامه الطعن أمام القضاء لإظهار "برائته" فيما يخص اتهامه بالحصول على تمويل غير قانوني من الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007 التي قادته إلى قصر الأليزيه، الأمر الذي وصفه بـ"المكيدة المخجلة" لإغراقه.

وصرح ساركوزي في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" بأنه "مهما طال الوقت سأفكك هذه المكيدة المخجلة التي لا تهاجمني فقط بل تهاجم ما أقوم به وتهاجم بلدنا".

وأشار ساركوزي إلى أن هناك ثلاث مجموعات يهمها توجيه هذه الاتهامات إليه أولها أقارب الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، والذين وصفهم بـ"عصابة قتلة" يريدون الانتقام منه كرئيس لفرنسا قاد التحالف الدولي الذي ساهم في إسقاط نظام القذافي في 2011.

وأضاف أنه يريد مقاضاة موقع "Mediapart" وموظفينه الذين وصفهم بأنهم "لا يتصرفون كصحفيين بل كنشطاء سياسيين".

وذكر ساركوزي بأن هذا الموقع نشر وثائق مزورة وفقا لرأيه، تهدف لخسارته انتخابات 2012 -وهو ما حدث- ولاحقا انتخابات تيار اليمين في 2016 -الأمر الذي حدث بالفعل أيضا-.

أما المجموعة الثالثة وراء هذه المكيدة تتكون بحسب ساركوزي من المستفيدين من أموال القذافي مثل تاجر الأسلحة الوسيط زياد تقي الدين، الذي تلقى 5 ملايين يورو من طرابلس وسلمها إلى الذراع اليمنى لساركوزي، الوزير السابق كلود جيان بين أواخر 2006 وأوائل 2007.

ويصر ساركوزي على أنه خلال 5 أعوام من التحقيقات في هذه القضية لم يعثر على أي دليل يثبت تلقي حملته الانتخابية لأموال من القذافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - assou الأحد 25 مارس 2018 - 18:32
Sarkozy est un grand homme politique et il a ete un grand chef d'Etat lorsqu'il était à la tête de l'hexagone. En plus il était un grand ami du Maroc et c'est le seul chef de l'Etat français qui s' est exprimé clairement et publiquement pour la marocanité de notre sahara. Je pense qu'il a beaucoup d'ennemis mais finalement il sera acquitté de toute accusation contre lui. Je crois à son innocence. C'est un grand ami du Maroc. Qu'il soit toujours le bienvenu au Maroc. Sarkozy: nous vous aimons.
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-6
2 - عباس الأحد 25 مارس 2018 - 18:33
ساركوزي جاء لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة عومل كالملك او قديس واخد ما اخد مقابل 2 كليمات اللي قال فحق المغرب ومن بعد ما مشى لفرنسا اعتقل كالجردان على راي القدافي فاش جا للمغرب بقى الاعلام المخزني يشكر فيه حتى عيى ومن بعد ايام اصبح محط سخرية العالم
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5
3 - محمد بلحسن الأحد 25 مارس 2018 - 18:34
تحية احترام و تقدير لرئيس دولة سابق لا يقبل التهم و مستعد لإظهار براءته و إعادة الاعتبار للعمل السياسي و لمهنة الصحافة و تقليص حرية الانتهازيين.
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-5
4 - wahid الأحد 25 مارس 2018 - 18:39
Tout porte à croire que Sarkozy et son staff ont reçu des financements de Kadhafi et son clan.Deux mafias dont les deals malsains ont mal tourné:mort de kadhafi et chute de son régime et la prison pour sarko et ses zbirs bientôt. ....
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2
5 - رأي الأحد 25 مارس 2018 - 18:55
رجل سياسي قوي ساهم بفعالية في تطور وقائع تاريخية لها تأثير قوي على الساحة الدولية وميزان القوى العالمية . يمكن تقييم ذلك من زوايا مختلفة إيجابا وسلبا. والمؤكد أن ذلك جلب له أعداء يتعاطف معهم من له مصلحة في إضعافه والنيل منه ولو بتلفيق واختلاق القضايا.
لن يكون ساركوزي خائنا للدولة الفرنسية . فلقد بصم على حضور قوي لفرنسا في عز الأزمات وسمح بتجاوز ركود اقتصادي كان متوقعا . ولا أعتقد أنه كان في حاجة للمال للفوز في الانتخابات. ولا يوجد دليل محايد على ذلك.
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