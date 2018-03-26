البحرين تخطط لمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات البحرينية أنها بصدد اتخاذ إجراءات "صارمة" لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوّحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة التي تتبع سياسة حازمة بحق معارضيها ومنتقديها في الداخل.

وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن وزارته بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

ولم يحدد الوزير، في بيانه، هذه الحسابات؛ لكنه قال إنها تبث "شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي"، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية "ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية".

وتابع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: "لن نكون بعيدين عن الوصول إلى من يديرها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف؛ حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات البحرينية، منذ سنة 2011، معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة؛ بينها "بث أخبار كاذبة".