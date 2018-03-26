سلاح الجو الصيني يجري تدريبات في أعالي البحار

هسبريس - متابعة

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شن جين كه أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت مؤخرا مهمة تدريب في أعالي البحار غرب المحيط الهادئ ومهمة دورية قتالية مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح المتحدث أن تشكيلا من الطائرات يضم قاذفات "أتش-6 كيه" ومقاتلات "سو- 30 " نفذ مهمة تدريب على القتال الحقيقي غرب المحيط الهادئ عبر مضيق مياكو.

وأضاف أن هذه المناورات تهدف إلى تحسين القدرة القتالية في أعالي البحار ويتوافق مع القانون والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن تشكيلا آخر من الطائرات يتكون من قاذفات "أتش-6 كيه" ومقاتلات "سو-35 " أجرت مناورات قتالية مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

وأكد المتحدث أن المناورات التي تجريها المقاتلات سو- 35 تشمل تداريب قتالية حقيقية لتتمكن القوات الجوية من تحسين القدرات القتالية الحقيقية في حالات المسافات الطويلة وفي أعالي البحار.

وأشار المتحدث باسم القوات الجوية الصينية أن القوات الجوية ستواصل عملها "لحماية السيادة الوطنية والأمن الوطني ودعم التنمية السلمية للبلاد من خلال التدريبات ومهام الدوريات القتالية في أعالي البحار".