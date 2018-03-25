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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف المحتجين ببرشلونة يطلبون سراح بوجديمون

آلاف المحتجين ببرشلونة يطلبون سراح بوجديمون

آلاف المحتجين ببرشلونة يطلبون سراح بوجديمون
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 21:40

خرج آلاف الأشخاص مساء اليوم الأحد إلى الشوارع في مدينة برشلونة الإسبانية للمطالبة بالإفراج عن كارلوس بوجديمون الرئيس السابق لإقليم كتالونيا والمقبوض عليه ألمانيا.

وقالت منظمة (ايه إن سي) الانفصالية واسعة النفوذ، التي دعت إلى المظاهرة،:" نحن نطالب ألمانيا بعدم تسليم الرئيس بوجديمون إلى إسبانيا لجرائم مختلقة لأسباب سياسية".

ورفع الكثير من المتظاهرين لافتات صغيرة حملت عبارات بالألمانية :" حرروا رئيسنا، ولا تكونوا أعوانا"، فيما رفع آخرون أعلام الاستقلال وماسكات بوجديمون كعلامة على التأييد، وسار المتظاهرون من مكتب تمثيل المفوضية الأوروبية إلى القنصلية الالمانية في برشلونة.

كما أثار نبأ القبض على بوجديمون ضجة على الإنترنت، وغردت السا ارتادي، المتحدثة باسم كتلة (معا من أجل كتالونيا) التي كان بوجديمون منضما إليها على تويتر:" إسبانيا لا تهتم بمحاكمة عادلة بل تهتم بالانتقام والقمع".

وكتبت ميريا بويا، نائبة سابقة في البرلمان عن حزب (سي يو بي) الانفصالي المتشدد :" والآن سنرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم انتهاك الحقوق الأساسية من قبل الدولة الإسبانية".

في المقابل، كتب البرت ريفيرا، رئيس حزب (سيودادانوس) المناوئ للانفصال :" انتهى هروب الانقلابي بوجديمون، ومحاولة تدمي ديمقراطية أوروبية وتحطيم قوانين ديمقراطية والإخلال بالتعايش واختلاس الأموال العامة، لا يمكن أن تمر دون عقاب".

كان حزب (سيودادانوس) الوحدوي تصدر الانتخابات الإقليمية في كانون أول/ديسمبر الماضي، غير أن اتحاد الأحزاب الانفصالية الثلاثة الأخرى في كتالونيا منح هذه الأحزاب أصواتا أكثر.

كانت السلطات الألمانية ألقت القبض على بوجديمون بناء على أمر اعتقال صادر عن الاتحاد الأوروبي لأنه متهم في إسبانيا " بالتمرد" على الرغم من أن التمرد ليس جريمة أوروبية وليست من بين الـ32 جريمة التي يتعين تسليم المتهمين فيها وفقا لأمر اعتقال أوروبي.

وألقت السلطات الألمانية القبض على بوجديمون أثناء تواجده في استراحة على الطريق السريع ايه7، وكان في طريق من الدنمارك إلى بلجيكا حيث يقيم في منفاه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المحتار الأحد 25 مارس 2018 - 21:56
لماذا لم يقم القضاء المغربي بإصدار مذكرة اعتقال في حق زعماء البوليساريو اللذين يحتجزون المغاربة في مخيمات العار بتندوف و يجعلونهم يعيشون التعاسة و الحرمان من العودة لوطنهم المغرب؟....
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