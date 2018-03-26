محاكمة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا الشهر المقبل

هسبريس - أ ف ب

أوردت وسائل إعلام محلية الأحد أن محاكمة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما المتهم بالفساد والتزوير وتبييض الأموال في قضية بيع أسلحة قد تبدأ في أبريل المقبل.

ونقل موقعا "نيوز 24" و"تايم لايف" الإخباريان وقناة "اي ان سي ايه" عن مصادر قريبة من الملف أن الجلسة الأولى في هذه المحاكمة ستعقد في السادس من أبريل أمام محكمة في دوربان.

وردا على سؤال لقناة "إي إن سي إيه"، رفض المتحدث باسم وحدة النخبة في الشرطة المكلفة القضية هانغواني ملودزي تأكيد هذا الموعد.

لكنه أوضح ان "الاستدعاءات لم تنجز حتى الآن، نأمل بأن يتم إنجازها وإرسالها الأسبوع المقبل".

وأحيل زوما على المحكمة في 16 مارس بتهمة تلقي رشاوى من مجموعة "تاليس" الفرنسية للالكترونيات في إطار عقد تسلح تناهز قيمته اربعة مليارات يورو وقع في 1999.