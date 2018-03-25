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الرئيسية | خارج الحدود | تعليقات ساخرة ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض"

تعليقات ساخرة ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض"

تعليقات ساخرة ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض"
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 20:35

كرّم الاتحاد الوطني للمحامين في الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للمحامين الذي يصادف الـ23 من مارس من كل سنة.

وكما العادة، لم يحضر الرئيس الجزائري هذا التكريم؛ بل حضرت صورته فقط، فيما تسلم التكريم نيابة عن طيب لوح، وزيره في العدل.

واستقدم المنظمون لهذا الحفل صورة باللونين الأبيض والأسود، يظهر فيها بوتفليقة يرتدي بذلة المحاماة.

وتداول عدد من الجزائريين هذا التكريم على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقة بالتعليقات الساخرة من طريقة التكريم.

ولا يظهر بوتفليقة منذ مدة بشكل مباشر منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل من عام 2013، وقد واصل حكم البلاد بالرغم من وضعيته الصحية، حيث بلغ الولاية الرابعة ويستعد للخامسة بعد سنوات.

ونقلت قناة "النهار" المقربة من دوائر الحكم الجزائري أن "تكريم بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي جاء عرفاناً للمجهودات التي ما انفك يبذلها من أجل ترقية هذه المهنة، لا سيما ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة".

وليست المرة الأولى التي تُكّرم فيها صورة لبوتفليقة؛ بل حدث ذلك في فبراير الماضي، حيث جرى تكريم لوحة له خلال أشغال لقاء وطني جمع رؤساء المجالس البلدية.

وتثير الوضعية الصحية للرئيس الجزائري الكثير من الجدل؛ فمنذ سنوات وهو لا يظهر إلا نادراً، فقد ألغيت بسبب تلك الوضعية زيارات عدة لمسؤولي دول وحكومات إلى الجارة الشرقية.

وبالرغم من تلك الوضعية، يُصر بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019؛ وهو الأمر الذي عارضته شخصيات حقوقية وسياسية في بيان عبرت فيه عن معارضتها لنية استمراره في الحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - karim الأحد 25 مارس 2018 - 20:41
الله يرحمو بوتفليقة شبع موة والجزائر مزال تقول بوتفليقة راه حاكم لبلاد؟؟؟؟؟؟؟
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58
2 - rachid الأحد 25 مارس 2018 - 20:43
هدا اسمو الكلاخ المبين واش هاد الشعب ميت تالهاد الدرجة واقيلا غايوليو بحال الهندوس
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66
3 - محمد بوعناية الأحد 25 مارس 2018 - 20:46
ما فلهم غير لي كيفهم
كما تراني اراك يا جميل
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4
4 - Abdessamad الأحد 25 مارس 2018 - 20:50
شعب سخر من جهله الأمم...يجب تحنيط بوتقفقيفة و وضعه في المتحف فرعون الجزائر ههه
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47
5 - hamza الأحد 25 مارس 2018 - 20:50
c'est catastrophique!! mon dieu!!!! et le probleme c'est qu'il rempilera surement pour un 5eme mandat alors qu'il n'a plus adressé la parole à son peuple depuis le 8 mai 2012!!!!!!!! c'est le seul president au monde qui ne fait pas de campagne éléctorale !!!!! k
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24
6 - ملاحض الأحد 25 مارس 2018 - 20:51
و لمذا لم يحضر الرئيس الجزائري هذا التكريم، هل هناك من يعرف .. خصوصا أنه يُصر على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019 و بعد ذلك لولاية سادسة.
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34
7 - chouwafa الأحد 25 مارس 2018 - 20:55
تكريم لصورة رئيس مقعد بعد إصابته بجلطة دماغية وهنا نتساءل هل يكرمون إنسانا ميتا أم حيا ؟ لأن شائعات عديدة تناسلت حول وفاته وان شبيها له هو من يحكم الجزائريين اليوم لما عجز الجنرالات عن إيجاد رئيس يقبل سلطتهم في تدمير البلاد وتقويض الاقتصاد بنهب الثروات النفطية وتبديد عوائدها في الأسواق الاوروبية والروسية .
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26
8 - متابع الأحد 25 مارس 2018 - 20:55
لا شيئ غريب في الأمر يمكن تكريم الموتى و كذلك شبه الموتى
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23
9 - واطني الأحد 25 مارس 2018 - 20:55
حال الشعب الجزائر كحال الشعوب العربية كلها بأكمالها أقسم بالله إلا أن الجمل يرى عيب إخوانه ولا يري حاله كحالهم
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10
10 - كريم الأحد 25 مارس 2018 - 20:57
بوتفليقة و الشعب الجزائري فكرني في قصة سليمان عليه السلام لمات مئات السنين و بقاو العبيد و الحيوانات خدامين عليه تطاح من فوق الكرسي هههه
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19
11 - هشام الأحد 25 مارس 2018 - 21:02
هاذا الذي يؤخرنا نرا جيراننا و أخطائهم و نتناسا جبال مشاكلنا كاننا طفرناه و حنا الفساد نهشنا ولادنا كينتاحرو خيرات البلاد لطبقة الحاكمة التهميش و الفقر راه غا خنشة دقيق قتلات نساء فبلادكم ديوها فراسكم
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-16
12 - مغربية الأحد 25 مارس 2018 - 21:02
انه في طور "التحنيط" ليقام له معبد و يعبده الجزائريون للقرون القادمة .الا يوجد جزائري قادر على حكم البلاد غير بوتفليقة؟ فعلا امركم غريب اضحوكة العالم
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19
13 - حديدان الأحد 25 مارس 2018 - 21:05
المسؤولين الجزائريين ما بقى عندهم ما ييدار ، الشعب عاريان و هما مجموعين على صورة الرئيس للي ما عرفينوش فينهوا و لكن الصراحة اللهم الصورة و لا ولوا
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17
14 - IBN EL JAZAYER الأحد 25 مارس 2018 - 21:13
كل حكام العرب احياء او موتى او مرضى او بصحة كلهم يحكمون شعوبهم بيد من الحديد والذل والسيطرة البشعة والعبودية المهم على الاقل المواطن الجزاىءري يشعر بالكرامة والامن والحرية في حكمه على الاقل وفر مطالب شعبه والحمد لله على هذه الساعة والذي ينكر ما قدمه له بوتفليقة فهو ليس بجزاىءري فهو عميل الصهاينة وابعاهم من الخونة العرب وهذه هي الحقيقة التي تصيب الصميم وشكرا لجريدتنا المفضلة هسبريس
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-12
15 - التطواني الأحد 25 مارس 2018 - 21:15
هاد التمثيلية تسيئ لكل العرب والمسلمين عار وعيب رجل مريض ومقعد وعاجز ينسبون له الحكم وهو لا يدري مادا يصنعون به.والله حرام .اين هم رجالات الجزائر اين هم ابناء بلد المليون شهيد اين هو الشعب الجزائري؟؟؟،؟؟؟
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10
16 - حمدة الأحد 25 مارس 2018 - 21:20
L Algérie n est pas un cas isolé de la situation de tous les pays arabomusulmane même l annulation du résultats des élections de 1991 emportés par le fus qui devait en principe gouverner l Algérie n était pas une décision purement algérienne elle émanait des grandes puissances mondiales en réalité c était une décision avangarfiste de ce que nous vivons actuellement en Égypte et ds d autres pays où les élections ont étés emportés par des mouvances islamistes
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3
17 - عبدالله الأحد 25 مارس 2018 - 21:25
مند التسعينات ما بقاش شعب عقل في عشرة ولى تلاتين في عشرة ، شعب معوق ورءيس ميت. دابا خصكوم تفهمو علاش عندنا معاهم مشكل لانهم لا يكسبون مخ ديال بناءدم.
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9
18 - الساكي اسبانيا الأحد 25 مارس 2018 - 21:25
يكرمون صورة بوتفليقة هههههه.. الله الله الله.بلاد السويد ههههه يكرمون صورة رجل مات و اشبع موت ..انه محنط اكيد.... النيف الخاوي و ما ادراك ما لنيف..اولله طيحث الدل على العرب.
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10
19 - لم افهم شيء الأحد 25 مارس 2018 - 21:28
الشعب اليلبي و المصري و سوري درو نقلاب على حكامهم وهم في كامل قواهم العقلية و الجسمانية شعوب دحات بي أروحها و بي دمائها باش يطيحو حكامهم و شعب الجزائيري لم يحرك ساكنا رغم حاكمهم لا وجود له ولا قوة له الا بالله العلي العضيم وشعب الجزائري معلبالوش أش واقع رئيسهم بو تفليقة هل هو ميت ام حي
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4
20 - motao-1 الأحد 25 مارس 2018 - 21:38
بوثفليقه لم يثحرك ولم يثكلم وشعبه كدللك
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6
21 - ملاحض الأحد 25 مارس 2018 - 21:38
مع بتفليقة حتى الموت .. هذا شرف لنا .. لأن في الجزائر يقدسون كل ما هو مغربي.
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1
22 - المحتار الأحد 25 مارس 2018 - 21:40
ما يقع في الشقيقة الجزائر هو استهتار بشعب الجزائر. يا جزائريون، هل أنتم شعب أم دمية يلعب بها جنرالات بلدكم؟
الرئيس بوتفليقة ميت سريريا و الجنرالات يمتصون ما بقي من ثروة النفط. كونوا على ثقة أنه مع نهاية السنة سيعيش الشعب الجزائري الشقيق الأزمة الخانقة اللتي لم تعرفها البشرية. حذار ثم حذار، أيها الشعب الجزائري الشقيق....
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4
23 - كفاح الجريح الأحد 25 مارس 2018 - 21:43
قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه
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2
24 - مغربي حر الأحد 25 مارس 2018 - 21:43
ياودي اللي مريض الله يشافيه، وملكنا محمد السادس الله ينصرو، والشعبين المغربي والجزائري إخوة في الله، نتعلمو نحبو الخير لبعضنا راه الدنيا مادايماش، والله يسمح لينا
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4
25 - alilou الأحد 25 مارس 2018 - 21:44
كان عليهم أن يحضرون تمثالا لبوتفليقة منحوت من معدن الفضة لكان التكريم مناسبا لرئيس خدم الجزائر بكل "تفان وإخلاص ووفر للجزائريين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا وان الجزائر أصبحت في عهده من الدول العضمى."
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3
26 - الشير الأحد 25 مارس 2018 - 21:46
سيترشح بوتفليقة لولاية اخرى وسيفوز بها بنسبة 99'99 % كما سيفوز السيسي بنفس النسبة او اكثر.ستكون مادة للتفكه لدى الأمم .
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3
27 - محماد الليط الوجدي الأحد 25 مارس 2018 - 21:51
ناسف للشعب الجزائري الشقيق على صبره وايمانه واعتقاده بما يمليه عليه حكام العسكر في الجزاءر. كيف يتم تكريم شخص مريض عافاه الله بهذه الطريقة الغريبة . بوتفليقة كان رئيسا لكن الإعاقة حرمته من الكلام والحضور . ولا نعلم لماذا يصر عسكر الحكم في الجزاءر على استمرار الرجل في الحكم وعدم ترشيح أشخاص لمنصب رئيس الجمهورية . يبقى اثبات وحيد هو أن حكام الجزائر يؤمنون ويعتقدون بالخرافات. فتشبتهم بشخص مريض على اساس انه سليم مثل تشبتهم بجمهورية صحراوية وهمية فيها مزيج من سكان الدول الإفريقية في تندوف على اساس انها دولة قاءمة الذات ضد على التاريخ والجغرافية وذالك لخلق مشكل مع المملكة المغربية وتبدير اموال النفط والغاز في أمر خرافي . وهو اعتقاد مماثل لمصداقية رءيس جمهورية مريض شافاه الله على أنه هو الحاكم الفعلي للجزاءر . مع العلم انه و لو تم انتخاب رءيس جمهورية آخر فإنه يبقى على مقاس السلطة العسكرية الحاكمة على رقاب الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له الإحترام والتقدير. وسيأتي لا محالة يوم أن تتبدل الامور لصالحه. انشري هيسبريس وشكرا.
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0
28 - محمد الأحد 25 مارس 2018 - 21:57
مهما كان فالرئيس بوتفليقة اخونا مزداد في وجدة تربى وتلاعرع في المغرب .. نتمنى له الصحة العافية نحن المغاربة بحبه وينتمي الى اسرة المغربية
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-1
29 - ملاحظ الأحد 25 مارس 2018 - 22:03
إذا كان هذا الفعل صادر عن طبقة تسهرعلى تطبيق القانون "طبقة مدسترة"وشبه مثقفة فلا يلام عامة الشعب واقرؤواالسلام على أمة العرب...أما "الطبقة السياسية" ولاسيما رؤساء الأحزاب فان تصريحاتهم بلغت من السخافات مبلغا حتى أصبح يتنذر بها الإعلام والشعوب..ولدعباس قال بأن بوتفليقة رجل "المعجزات" معجزة السكر...!!! والسيدة نعيمة الصالحي"العميقة" صرحت بأن وباء بوحمرون والقمل هجمة اسراىءيلية مغربية....وانتظروا المزيد من الحماقات والهرطاقات التي لايصدقهاعاقل.....!!!!!
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