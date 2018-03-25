تعليقات ساخرة ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض"

هسبريس من الرباط

كرّم الاتحاد الوطني للمحامين في الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للمحامين الذي يصادف الـ23 من مارس من كل سنة.

وكما العادة، لم يحضر الرئيس الجزائري هذا التكريم؛ بل حضرت صورته فقط، فيما تسلم التكريم نيابة عن طيب لوح، وزيره في العدل.

واستقدم المنظمون لهذا الحفل صورة باللونين الأبيض والأسود، يظهر فيها بوتفليقة يرتدي بذلة المحاماة.

وتداول عدد من الجزائريين هذا التكريم على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقة بالتعليقات الساخرة من طريقة التكريم.

ولا يظهر بوتفليقة منذ مدة بشكل مباشر منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل من عام 2013، وقد واصل حكم البلاد بالرغم من وضعيته الصحية، حيث بلغ الولاية الرابعة ويستعد للخامسة بعد سنوات.

ونقلت قناة "النهار" المقربة من دوائر الحكم الجزائري أن "تكريم بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي جاء عرفاناً للمجهودات التي ما انفك يبذلها من أجل ترقية هذه المهنة، لا سيما ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة".

وليست المرة الأولى التي تُكّرم فيها صورة لبوتفليقة؛ بل حدث ذلك في فبراير الماضي، حيث جرى تكريم لوحة له خلال أشغال لقاء وطني جمع رؤساء المجالس البلدية.

وتثير الوضعية الصحية للرئيس الجزائري الكثير من الجدل؛ فمنذ سنوات وهو لا يظهر إلا نادراً، فقد ألغيت بسبب تلك الوضعية زيارات عدة لمسؤولي دول وحكومات إلى الجارة الشرقية.

وبالرغم من تلك الوضعية، يُصر بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019؛ وهو الأمر الذي عارضته شخصيات حقوقية وسياسية في بيان عبرت فيه عن معارضتها لنية استمراره في الحكم.