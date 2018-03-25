شرطة مصر تقتل 6 متورطين في هجوم الإسكندرية

هسبريس - افي

قتلت الشرطة المصرية اليوم 6 عناصر إرهابية يفترض أنها تورطت في الهجوم الذي نفذ أمس بمحافظة الأسكندرية (شمال) وتسبب في مصرع شخصين على الأقل.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أن أجهزتها قضت على "ستة عناصر إرهابية" بعد تبادل إطلاق نار في محافظة البحيرة، المطلة على البحر المتوسط شرق الأسكندرية، دون الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص المكان.

وأوضحت الوزارة أن هذه العناصر التي تنتمي لحركة سواعد مصر (حسم)، التي تنسبها السلطات لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب في القاهرة كان "مطلوب ضبطهم" على خلفية تفجير الأمس الذي شهدته الأسكندرية.

وقال البيان إن قوات الأمن عثرت بحوذة هذه العناصر على "عدد 4 بندقية آلية، 4 خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة".

وكان انفجارا قد وقع السبت في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية واستهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية مصطفى النمر الذي نجا من الحادث.

وأدى الإنفجار لمصرع شخصين اثنين وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار في المباني والعربات التي كانت مصفوفة في المنطقة.

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أخرين جراء انفجار العبوة الناسفة التي كانت موضوعة أسفل سيارة كانت مصفوفة بالشارع.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية، كانت السيارة مصفوفة قرب مقر مديرية أمن الإسكندرية وانفجرت لدى مرور موكب مدير الأمن.