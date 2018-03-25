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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن اعتراض "صاروخ حوثي" فوق الرياض

السعودية تعلن اعتراض "صاروخ حوثي" فوق الرياض

السعودية تعلن اعتراض "صاروخ حوثي" فوق الرياض
هسبريس - متابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 22:30

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الأحد، صاروخا باليستيا شمال شرقي العاصمة الرياض، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناتا "الإخبارية" الرسمية و"العربية" السعوديتين بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً شمال شرقي الرياض قبل وقوعه.

وأشارتا إلى أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ الباليستي فوق الرياض.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "القوه الصاروخية –التابعة للجماعة- نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية".

وذكرت القناة أنه تم استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها في عسير ومطار جيزان بصواريخ باليستية.

ويعد هذا ثالث صاروخ باليستي يستهدف العاصمة الرياض منذ نوفمبر الماضي.

وسبق أن أعلن الحوثيون في ديسمبر الماضي إطلاق صاروخ باليسيت على قصر اليمامة (الملكي) بالرياض، وذلك بعد شهر من استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. وأعلن التحالف العربي إسقاط الصاروخين.

ويأتي إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، اليوم، بالتزمن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الدكالي ع الأحد 25 مارس 2018 - 23:01
الله يعطي الهدنة للأمة العربية
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13
2 - abed الأحد 25 مارس 2018 - 23:08
العرب يتقاتلون بعضهم وأمريكا تزودهم بالسلاح مقابل الدولار من أجل إضعاف ،أين هي الديموقراطية.!
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13
3 - Khaled الأحد 25 مارس 2018 - 23:18
‏أن يستهدفوا وطنك بصاروخ وتسمع بذلك ثم تعود لتنام مطمئن بلا قتلى بلا دم بلا حزن فاعلم أنك في السعودية بلد الامن والأمان. يسقطها رجالها قبل ان تصل.
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-18
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