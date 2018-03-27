كوري جنوبي يختار السمنة لتفادي الخدمة العسكرية

هسبريس ـ مُتابعة

أُدين شاب كوري جنوبي بالحبس مع وقف التنفيذ لاكتسابه 30 كيلوغراما ليتفادى إلحاقه بالخدمة العسكرية الإجبارية بالبلاد، وفقا لصحيفة "ذا كوريان تايمز" المحلية.

وقضت محكمة بمدينة تشونجو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي سيول، بإدانة الشاب (21 عاما) لاكتسابه مزيدا من الوزن عمدا، في عام 2016، ليتفادى إلحاقه بالجيش؛ وهو الأمر الذي قد تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا.

ووفقا لنص الحكم فقد كان الشاب، البالغ من الطول 1.80م يزن 87 كيلوغراما حينما أنهى تعليمه الثانوي، في فبراير 2016، وزادت كتلته لتصل 113.6 كيلوغرامات حينما خضع لفحص ثان في يوليوز.

ولعدم استيفائه المعايير الدنيا للالتحاق بالخدمة العسكرية تم الدفع به في منصب بخدمة عامة، كمهمة بديلة تتطلب جهدا بدنيا أقل، ولكن الشرطة اكتشفت حيلته وتم رفع القضية أمام المحاكم.

ويجب على كل ذكر بالغ الالتحاق بخدمة عسكرية لعامين في كوريا الجنوبية، ويعاقب القانون كل من يهرب أو يعرض نفسه لإصابة ما للتهرب من تأدية واجبه العسكري.