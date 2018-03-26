الصين: عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي بلغ نهايته

هسبريس ـ مُتابعة

جددت وزارة الخارجية الصينية انتقاداتها للولايات المتحدة لاعتزامها فرض رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وأكدت أن عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي "قد ولى".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في مؤتمر صحفي: "مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى يؤكدون أن عهد الاستسلام 'قد ولى بالنسبة لدولتهم، ولكنهم مخطئون. ترهيبها الاقتصادي وسيادتها هو الذي انتهى".

وأكدت هوا أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى احترام قوانين منظمة التجارة العالمية من أجل "مبادلات تتسم بالشفافية لا التمييز".

وأشارت إلى أن الصين والولايات المتحدة تفاوضت سابقا حول خلافات اقتصادية أخرى، وأن باب الحوار مازال مفتوحا طالما أنه على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بلادها "لديها الثقة والقدرة على الدفاع عن مصالحها القانونية"، ومن ثم فإن "الكرة الآن في معلب الولايات المتحدة".