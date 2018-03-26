24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية (5.00)

  2. "الجيش الملكي" يفكر في الاستعانة بخدمات عموتة (5.00)

  3. تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)

  4. "الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)

  5. سحر الطبيعة يخفي معاناة قرى على ضفاف بحيرة سد الوحدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين: عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي بلغ نهايته

الصين: عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي بلغ نهايته

الصين: عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي بلغ نهايته
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 مارس 2018 - 21:57

جددت وزارة الخارجية الصينية انتقاداتها للولايات المتحدة لاعتزامها فرض رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وأكدت أن عهد الترهيب الاقتصادي الأمريكي "قد ولى".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في مؤتمر صحفي: "مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى يؤكدون أن عهد الاستسلام 'قد ولى بالنسبة لدولتهم، ولكنهم مخطئون. ترهيبها الاقتصادي وسيادتها هو الذي انتهى".

وأكدت هوا أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى احترام قوانين منظمة التجارة العالمية من أجل "مبادلات تتسم بالشفافية لا التمييز".

وأشارت إلى أن الصين والولايات المتحدة تفاوضت سابقا حول خلافات اقتصادية أخرى، وأن باب الحوار مازال مفتوحا طالما أنه على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بلادها "لديها الثقة والقدرة على الدفاع عن مصالحها القانونية"، ومن ثم فإن "الكرة الآن في معلب الولايات المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abou majd الاثنين 26 مارس 2018 - 22:41
الاقتصاد الموجه للخارج على حساب المواطن المستعبد من طرف قلة حاكمة هذا مصيره الصين في الوضع الحالي ليس لها سوى الانحناء امام عاصفة ترمب لان ليس لها طلب داخلي قوي يمكن من دوران عجلة الياتها الانتاجية الضخمة وربما قريبا سيحرك الاتحاد الأوروبي تبعا لسياسة ترمب اتجاه الصين
وعلى من يسوقون لبناء اقتصاد استعبادي تصديري ان يستخلصوا الدروس بجرة قلم تحدث ازمة اقتصادية داخلية كارثية لا تقدر بثمن الصين ستدفع الثمن للسيد ترمب مهما قاومت وان لم تفعل ستخسر أكثر لا يمكنها الاستغناء عن السوق الأمريكية كما اننا لا يمكننا الاستغناء عن السوق الفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.