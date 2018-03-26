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الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا تعيد نشطاء استفادوا من عفو إلى السجون

إثيوبيا تعيد نشطاء استفادوا من عفو إلى السجون

إثيوبيا تعيد نشطاء استفادوا من عفو إلى السجون
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 مارس 2018 - 18:40

أعادت قوات الأمن في إثيوبيا توقيف ما لا يقل عن ثمانية من السياسيين والصحفيين الذين كان جرى إطلاق سراحهم، مؤخرا، بموجب توجيه حكومي يهدف إلى فتح المجال السياسي، وذلك وفقا لمحاميهم.

وقال المحامي أَمْها ميكونين، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألماني، إنه جرى توقيف المعنيين بالامر خلال مشاركتهم في مناسبة اجتماعية في منزل صحفي وصط العاصمة أديس أبابا.

وأوضح ميكونين :"أوقفتهم الشرطة خلال تجمعهم للمشاركة في مناسبة اجتماعية. ولا أفهم سبب اعتقالهم هذه المرة". وأضاف :"أتصور أنه جرى احتجازهم لرفعهم علما وطنيا لا يحمل شعارا في وسطه. كما أتصور أنهم متهمون بالمشاركة في تجمع بالمخالفة لحالة الطوارئ".

ويحظر القانون استخدام أي نسخة مغايرة للعلم الإثيوبي، ويعاقب على ذلك بالسجن لفترة تصل إلى عام ونصف. وتحظر إجراءات الطوارئ على الأفراد التجمع في مجموعات كبيرة قبل إبلاغ السلطات أولا.

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