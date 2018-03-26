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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تفرض حصارا على غزة والضفة الغربية

إسرائيل تفرض حصارا على غزة والضفة الغربية

إسرائيل تفرض حصارا على غزة والضفة الغربية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 مارس 2018 - 19:31

أعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، لمدة 8 أيام، بحجة عيد "الفصح العبري"، وذلك اعتبارا من منتصف ليل الخميس 29 مارس حتى ليلة 7 أبريل المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن %قوات الاحتلال استبقت العيد العبري بفرض حصار عسكري، وإجراءات أمنية مشددة في المدينة المقدسة، وعززت من انتشار دورياتها الراجلة داخل البلدة القديمة، وفي الشوارع، والطرقات المؤدية الى باحة حائط البراق".

كما نشرت إسرائيل دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشارع الرئيسي المقابل لسور القدس التاريخي، في المنطقة الممتدة من باب الخليل، مرورا ببابي الجديد والعامود وشارع السلطان سليمان، ومنطقة باب الساهرة والأسباط، وصولا الى منطقة باب المغاربة.

ونصبت السلطات العبرية، وفق المصدر نفسه أيضا، حواجز عسكرية وبوليسية في مختلف أنحاء المدينة، وعززت انتشارها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس.

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