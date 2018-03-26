24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
- "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية
- طرد "متعاقد" من التدريس يغضب زملاءه بزاكورة
- "الغزالة" تتوسط بين السلطات ومحتجي جرادة .. ويساريون يتظاهرون
- جمارك باب مليلية تحبط تهريب خمور وسلع
تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)
"الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)
- أسماء لمرابط: سأواصل أبحاثي حرّة بعدما غادرت "رابطة العلماء" - (99)
- اكتشاف تافوغالت يعيد نقاش "سكان المغرب الأولون" إلى الواجهة - (92)
- جبهة البوليساريو تُشعل رمال الداخلة .. وخبير: جرائم عصابات دموية - (53)
- السخرية ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض" - (50)
- مغاربة فرنسا يضعون أيديهم على قلوبهم بعد حادث تولوز الإرهابي - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسرائيل تفرض حصارا على غزة والضفة الغربية
أعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، لمدة 8 أيام، بحجة عيد "الفصح العبري"، وذلك اعتبارا من منتصف ليل الخميس 29 مارس حتى ليلة 7 أبريل المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن %قوات الاحتلال استبقت العيد العبري بفرض حصار عسكري، وإجراءات أمنية مشددة في المدينة المقدسة، وعززت من انتشار دورياتها الراجلة داخل البلدة القديمة، وفي الشوارع، والطرقات المؤدية الى باحة حائط البراق".
كما نشرت إسرائيل دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشارع الرئيسي المقابل لسور القدس التاريخي، في المنطقة الممتدة من باب الخليل، مرورا ببابي الجديد والعامود وشارع السلطان سليمان، ومنطقة باب الساهرة والأسباط، وصولا الى منطقة باب المغاربة.
ونصبت السلطات العبرية، وفق المصدر نفسه أيضا، حواجز عسكرية وبوليسية في مختلف أنحاء المدينة، وعززت انتشارها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس.